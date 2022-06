Google brengt ChromeOS 103 uit met nieuwe deelfuncties voor foto's en wifi

Google is begonnen met de uitrol van ChromeOS 103. De nieuwe versie van het besturingssysteem krijgt de optie om recente foto’s van een gekoppeld Android-toestel eenvoudiger te delen en de optie om wifi-wachtwoorden te delen via Nearby Share.

In de Phone Hub op ChromeOS is het nu mogelijk om de meest recente foto’s te zien die met een gekoppeld Android-toestel werden genomen. Deze foto’s verschijnen volgens Google automatisch in de Phone Hub maar ChromeOS downloadt ze niet meteen. Dat gebeurt pas van zodra een gebruiker op de foto klikt. De functie werkt ook als het ChromeOS-toestel offline is.

Het wordt overigens ook mogelijk om wifi-wachtwoorden te delen met Android-toestellen die zich in de buurt bevinden. ChromeOS-gebruikers dienen via het wifi-instellingenmenu een draadloos netwerk te selecteren en kunnen de gegevens ervan delen via de Nearby Share-functie die volgens Google sterk werd uitgebreid.

Het zal voor ChromeOS-gebruikers deze zomer ook eenvoudiger worden om Bluetooth-headsets of -oortjes te koppelen aan het besturingssysteem en dit via Fast Pair. Via deze functie scant ChromeOS naar bluetooth-oortjes. Het besturingssysteem geeft vervolgens een melding met daarin de optie om de accessoires meteen te koppelen. Die koppeling wordt ook opgeslagen in het Google-account van de gebruiker waardoor de accessoires ook gekoppeld zijn aan andere toestellen die gebruikmaken van hetzelfde Google-account.