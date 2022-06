Google gaat op locatie gebaseerde herinneringen verwijderen uit Assistent

Google gaat op locatie gebaseerde herinneringen in Google Assistent binnenkort verwijderen. Dat blijkt uit meldingen die verschillende gebruikers te zien kregen en een bericht op de Engelstalige supportpagina. Of de functie wordt vervangen door een alternatief, is niet duidelijk.

Enkele Reddit-gebruikers in de Verenigde Staten kregen de voorbije dag een melding van Google te zien op hun Android-smartphone waarin het bedrijf schrijft dat het binnenkort niet meer mogelijk zal zijn om herinneringen op basis van locatiegegevens in te stellen. Op de Engelstalige supportpagina voor Google Assistent, staat eenzelfde bericht en wordt er verwezen naar de Routines-functionaliteit van Assistent om op een locatie alsnog herinneringen in te stellen.

Het is niet duidelijk of Google achter de schermen werkt aan een vervanger voor de functie. 9to5Google laat een ballonnetje op en schrijft dat Google de Assistent-interface wellicht op de schop wil nemen en zo enkele functionaliteiten wil onderbrengen in een nieuwe hub genaamd, 'Memory'.