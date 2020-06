Sony kondigt sci-fi-kattengame Stray voor PS5 aan

Sony brengt Stray naar de PlayStation 5. Dit is een sciencefictiongame over een kat die leeft in een wereld die bevolkt wordt door robots. Het spel verschijnt in 2021 en Sony publiceert een teasertrailer met de eerste beelden van Stray.

In de trailer is te zien hoe een kat met iets op zijn rug zich begeeft in een toekomstwereld zonder mensen maar met robots. De cyberpunkachtige setting is gesitueerd in de Aziatische stad Kowloon Walled City vol neonlichten, waarin robots werken en op straat in armoe leven.

Het doel van het avonturenspel is niet bekend. Het spel is afkomstig van BlueTwelve en Annapurna Interactive en gebaseerd op een concept van BlueTwelve van jaren geleden met de naam HK_Project. Duidelijk dat het spel in 2021 verschijnt. Sony kondigde het spel samen met de teasertrailer aan tijdens zijn Future of Gaming-evenement voor PS5-games.