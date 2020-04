Nederlandse overheid wil apps inzetten om coronabesmettingen de traceren

De Nederlandse overheid is van plan om twee apps te gebruiken om besmettingen met het coronavirus te traceren. Het kabinet doet daar de komende weken onderzoek naar. Veel details zijn nog onbekend.

Minister Hugo de Jonge zei dinsdag tijdens een persconferentie dat de regering twee apps op het oog heeft. De eerste app "vertelt je of je in de buurt bent geweest van een andere gebruiker, die besmet blijkt t zijn. Je krijgt dan het advies om binnen te blijven en het verzoek om een tweede app te gebruiken", zegt de minister. Die tweede app is bedoeld om makkelijk contact te houden met een dokter in de buurt.

De eerste app zou volgens de minister kunnen werken met bluetooth en hij verwijst naar Engeland en Duitsland waar vergelijkbare apps in ontwikkeling zijn. Of de Nederlandse overheid al een specifieke app op het oog heeft, of die laat maken, is niet bekend. De Jonge zegt 'de mogelijkheden te verkennen' de komende weken.

Op de vraag of het verplicht wordt om de app te gebruiken, geeft de minister geen antwoord. Hij zegt dat het te vroeg is om daar uitspraken over te doen. Wel merkt hij op dat het noodzakelijk is dat 'heel veel' mensen gebruikmaken van de app, om het te laten werken. De minister suggereert dat het misschien eerst in een regio getest wordt.

Voor het in contact blijven van besmette patiënten met een dokter, verwijst de minister naar een app van het Amsterdamse ziekenhuis OLVG. De OLVG corona check-app is in die regio al in gebruik genomen. Volgens het ziekenhuis maakt die app het mogelijk om de gezondheid van grote groepen mensen op afstand te volgen.

In de afgelopen weken is het gebruik van apps om besmettingen met het coronavirus te traceren veel in het nieuws geweest. De Nederlandse overheid zei daar eerder geen interesse in te hebben, omdat dat niet paste bij het testbeleid. Nu de testcapaciteit flink wordt opgeschaald, zegt de overheid dat een app nodig is als ondersteuning voor de GGD.