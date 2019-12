Belgische juridische website krijgt 15.000 euro boete voor overtreden cookiewet

De website Jubel.be heeft een boete gekregen van 15.000 euro voor het overtreden van de cookiewet. De Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit legde het bedrag op omdat het cookiebeleid niet transparant was, en omdat bezoekers cookies niet konden weigeren.

Het is de eerste boete die in België wordt uitgedeeld voor het overtreden van de cookiewet. Onder de AVG moeten bezoekers van een website de keus hebben of zij cookies accepteren voor zij een website bezoeken. Ook moet er duidelijke informatie beschikbaar zijn over welke cookies voor welk doel verzameld worden. Jubel deed beide niet. Jubel is een website met juridisch nieuws en analyses. Het is niet duidelijk waarom uitgerekend deze site onderzocht werd door de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Jubel had lange tijd een harde cookiewall. Gebruikers moesten verplicht cookies accepteren voor zij op de site kwamen. De site paste dat na waarschuwingen aan naar een toestemmingsvakje, maar dat vakje was vooraf aangevinkt. In oktober concludeerde het Europees Hof van Justitie al dat dat geen expliciete toestemming was. Het cookiebeleid was bovendien onvolledig. Niet alle cookies stonden daar op. Volgens Jubel werden sommige cookies door derde partijen geplaatst, en hoefden die daarom niet op de lijst te staan. Bovendien was het cookiebeleid niet in alle talen beschikbaar.

Jubel erkent in een blogpost dat het tegen de wet handelde, maar voegt daaraan toe dat die wet ook erg vaag is. "Het wetgevende kader is splinternieuw wat ervoor zorgt dat sommige regels en aanbevelingen voor ‘derde partijen’ moeilijk te doorgronden zijn. Bovendien clasht de GDPR in enkele gevallen met het technisch uitvoerbare". De site heeft het cookiebeleid inmiddels aangepast.