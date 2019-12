Deel diensten Universiteit Maastricht offline door cyberaanval - update

De Universiteit van Maastricht heeft te kampen met een cyberaanval. Daardoor zijn 'bijna alle Windows-systemen' offline en is het 'bijzonder moeilijk' om de e-maildiensten van de Uni te gebruiken. De wetenschappelijke databanken blijven mogelijk nog buiten schot.

De Universiteit maakt dit bekend op zijn eigen website. Diensten die getroffen zijn, zijn onder meer de bibliotheek en het Student Portal. Tegenover 1Limburg zegt de onderwijsinstelling dat de wetenschappelijke databanken in een ander systeem zitten, dat extra beveiligd is. Onderzocht wordt of de aanvallers daartoe ook toegang hebben, maar de verwachting is dat dit 'heel moeilijk is'. Het is onduidelijk of het gaat om een ddos-aanval of een andersoortig digitaal offensief.

Hoewel het de kerstvakantie is, werkt een deel van de studenten door, vanwege deadlines in januari. Daardoor is de online bibliotheek ook in deze periode nodig. Op het moment kan de Universiteit geen schatting geven over hoe lang de problematiek voort zal duren voordat de diensten weer hersteld zijn. Over de herkomst van de aanval kan momenteel alleen nog gespeculeerd worden.

Update, 16:22: een tweaker op een semi-privé deel van het forum stelt dat het zou gaan om een ransomware-aanval, te weten Clop. Alle dhcp-servers, Exchange-servers, domeincontrollers en netwerkschijven zouden versleuteld zijn. De Uni zou door de vakantieperiode moeite hebben met de nodige expertise verkrijgen om de zaak te verhelpen. Fox-IT zou in ieder geval overvraagd zijn en daarom is Uni Maastricht naar de Universiteit van Antwerpen gestapt, die ervaring heeft met Clop, beweert de tweaker. Hij of zij zou dit uit een interne e-mail hebben.