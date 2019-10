Google wil voorkomen dat Photos op iPhones foto's in originele kwaliteit opslaat

De mogelijkheid voor gebruikers van recente iPhones om foto's via Googles Photos-app ongelimiteerd in het heic-bestandsformaat online op te slaan, is volgens Google een bug. Het bedrijf werkt aan een fix om dit tegen te gaan.

Google meldt aan Android Police dat het bekend is met het 'probleem' en werkt aan een manier om dit ongedaan te maken. Hoe Google het gaat aanpakken en wanneer de fix verschijnt, is niet bekend. Vorige week meldde Reddit-gebruiker stephenvsawyer dat de Photos-app op iPhones standaard ongelimiteerd afbeeldingen in originele kwaliteit kan opslaan.

Dat kan doordat iPhones vanaf iOS 11 beelden in het heic- of heif-bestandsformaat opslaat en Photos dit niet meetelt bij het quotum voor online opslag. Reddit-gebruikers wezen erop dat het zelfs inefficiënt zou zijn als Google de afbeeldingen wel zou comprimeren naar jpeg, omdat de bestandsgrootte dan zou toenemen terwijl de kwaliteit afneemt.

Het bericht kwam op een voor Google ongelukkig moment, omdat de Pixel 4-smartphones die het bedrijf vorige week aankondigde, afbeeldingen niet in originele kwaliteit opslaat. Bij de goedkopere Pixel 3a en 3a XL was dit ook al niet zo, maar bij Pixel-generaties van daarvoor was ongelimiteerde foto-opslag in originele kwaliteit een van de voordelen waarmee Google adverteerde. De Pixel 4 biedt in plaats daarvan ongelimiteerde online opslag 'in hoge kwaliteit'.