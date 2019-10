Bedrijf achter Philips Hue wil concurrent VS voor 1,2 miljard euro overnemen

Signify, het Nederlandse bedrijf achter de Philips Hue-verlichting, heeft een overeenkomst gesloten voor de overname van de Amerikaanse concurrent Cooper Lighting. Het bedrijf uit Eindhoven betaalt de eigenaar van het bedrijf in totaal ongeveer 1,3 miljard euro.

Signify doet de overname vooral om zijn positie op de Amerikaanse markt voor professionele verlichting te verbeteren. Het Amerikaanse Cooper Lighting heeft een sterke positie op die markt, terwijl Signify op dat gebied juist wil groeien. De VS is de grootste markt voor verlichting ter wereld, zo zegt het Nederlandse bedrijf.

Cooper Lighting biedt zijn producten aan onder merknamen als Halo, RSA, IRiS, Metalux en Lumiere. De huidige eigenaar van Cooper is het bedrijf Eaton. Cooper heeft 5100 medewerkers en tien fabrieken in de VS en Mexico. De overname is nog niet rond; relevante autoriteiten moeten het nog goedkeuren. Signify denkt dat de overname voor eind maart volgend jaar een feit is.