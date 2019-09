'Vr-game The Lab bevat broncode voor Half-Life-omgeving'

In een update van Valve's virtualrealitygame The Lab is vrijwel de complete broncode van een Half-Life-minigame gevonden. Het spel heeft de codenaam Shooter en bevat meerdere assets van Half-Life. Mogelijk gaat het om overblijfselen van een demo.

YouTube-kanaal Valve News Network vond in de spelbestanden een substantiële hoeveelheid code voor een minigame die gebruikmaakt van meerdere Half-Life-assets. Zo vond VNN bijvoorbeeld het gamemodel van Half-Life-personage Wallace Breen. De code bevat ook verwijzingen naar verschillende Combine-vijanden en de iconische G-Man. Verder is er code voor een schietbaan en meerdere wapens in de gamebestanden te vinden.

De minigame bestaat volgens VNN uit een complete spelcampagne met meerdere hoofdstukken. Het geheel speelt zich af in een vr-ruimte waarin de speler getransporteerd wordt naar meerdere virtuele locaties in het Half-Life-universum. Ook wordt een simulatie van City 17 genoemd, een bekende plaats uit de game-serie.

Valve News Network speculeert dat Shooter een oude, ongebruikte demo voor een vr-schietspel is waarbij de speler niet hoeft te bewegen. Het is onduidelijk of er nog aan de game wordt gewerkt, maar volgens de ontdekker gaat het waarschijnlijk om overblijfselen van een proof-of-concept. VNN roept programmeurs op om te helpen met het onderzoeken van de broncode.