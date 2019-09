Samsung brengt vouwbare smartphone Galaxy Fold uit

Samsung heeft de vouwbare smartphone Galaxy Fold uitgebracht in thuisland Zuid-Korea. Binnenkort volgt de release in veel ander landen, waaronder Europese landen. Of en wanneer de telefoon in de Benelux uitkomt, is onbekend.

De release stond gepland voor april, maar de schermen van vier reviewexemplaren het begaven, stelde Samsung de release uit. De fabrikant heeft nu het design en de constructie verfijnd, maar de fabrikant vermeldt niet wat er precies is veranderd. Een van de zichtbare wijzigingen is dat de toplaag van het scherm nu doorloopt onder de rand van de behuizing door, zodat het er niet langer uitziet als een verwijderbare screenprotector.

De Fold komt uit in een variant met 4g en met 5g, al is het daarbij beperkt tot 5g op frequenties onder 6GHz, waardoor het niet werkt op alle huidige 5g-netwerken. De hoge mmWave-frequenties vereisen het toevoegen van andere antennes in de behuizing.

Samsung zegt niet wanneer de release volgt in andere landen en noemt Europese landen als Frankrijk en Duitsland, maar zegt vooralsnog niets over de Benelux. Over de prijs is nog niets bekend, maar bij de release dit voorjaar wilde Samsung 2020 euro vragen voor de telefoon.