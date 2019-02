Wet Computercriminaliteit III die politie hackbevoegdheid geeft gaat 1 maart in

Vrijdag treedt de Wet Computercriminaliteit III in werking. Met de wet krijgt de Nederlandse politie onder andere de bevoegdheid om hacktools te kopen en op afstand apparaten te hacken. Ook maakt de nieuwe wet handelen in gestolen data strafbaar.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid meldt donderdag dat de wet op 1 maart in werking treedt. Een belangrijk onderdeel van de wet en iets waar veel over werd gediscussieerd, is de bevoegdheid die de politie en Justitie krijgen om computers op afstand binnen te dringen. Dat mag voor de opsporing van ernstige delicten, zoals liquidaties, drugshandel en kinderporno. Opsporingsambtenaren mogen volgens de wet gegevens die ze aantreffen ontoegankelijk maken en kopiëren.

De politie mag voor het hacken van verdachten hacktools inkopen die gebruikmaken van zero days. De politie mag dergelijke onbekende kwetsbaarheden niet zelf inkopen, maar dus wel software die daar gebruik van maakt. Dat bleek uit antwoorden die de toenmalige staatssecretaris Klaas Dijkhoff van Justitie en Veiligheid in 2016 gaf aan de Tweede Kamer.

Verder geeft de wet de politie de mogelijkheid om 'lokpubers' in te zetten om mensen op te sporen die via internet minderjarigen benaderen met seksuele bedoelingen. Ook maakt de wet heling van data strafbaar en kunnen malafide verkopers die op internet diensten of goederen aanbieden zonder die te leveren strafrechtelijk vervolgd worden. Daarvoor heeft het Openbaar Ministerie een richtlijn opgesteld met nieuwe strafeisen voor oplichting via internet.

De totstandkoming van de wet heeft een jarenlang lopend traject achter de rug. Eind 2015 bereikte het eerste voorstel de Tweede Kamer, dat bekendstaat als het 'hackvoorstel'. Een jaar later stemde de Tweede Kamer voor de wet en in juni vorig jaar stemde ook de Eerste Kamer ermee in. De Nederlandse inlichtingendiensten AIVD en MIVD waren al bevoegd om te hacken.

Het kabinet maakte in september vorig jaar al bekend jaarlijks 10 miljoen euro beschikbaar te stellen voor het uitvoeren van de wet. Dat bedrag komt bovenop een eenmalige extra van 30 miljoen euro voor de bestrijding van internetcriminaliteit en een structurele investering van 95 miljoen euro die in het Regeerakkoord is vastgelegd.

Tweakers publiceerde begin 2016 een achtergrondartikel over de Wet Computercriminaliteit III. Dat artikel bespreekt het eerste voorstel. Experts hebben met name kritiek op het ontbreken van waarborgen, zoals toezicht achteraf. In de Eerste Kamer pleitte GroenLinks met een motie voor het aanstellen van een onafhankelijke commissie om hackoperaties te toetsen. Die motie werd verworpen.

Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid zei tijdens de bespreking van de wet in de Eerste Kamer dat de hackbevoegdheid 'minimaal' ingezet zal worden en dat er jaarlijks een rapportage over de inzet komt.