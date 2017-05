Door Arnoud Wokke, woensdag 17 mei 2017 20:52, 2 reacties • Feedback

Google ontwikkelt een standalone vr-bril voor Daydream en ook de Samsung Galaxy S8 en een komend LG-toestel krijgen ondersteuning voor Googles vr-platform. Daarnaast werkt Google aan een soort indoor gps als onderdeel van Project Tango.

Samsung voegt Daydream-ondersteuning toe met een software-update die deze zomer moet uitkomen. De S8-serie ondersteunt ook Samsungs eigen vr-platform Gear VR. Het is voor het eerst dat Samsung het vr-platform van een andere fabrikant ondersteunt. Google bracht Daydream vorig najaar uit met de Google Pixel-telefoons en Daydream View-headset. Tot nu toe verschenen er weinig toestellen van grote fabrikanten met Daydream-ondersteuning.

Later dit jaar komt ook LG met een Daydream-telefoon uit. Daarvoor zal de fabrikant weer oledschermen in smartphones moeten gebruiken. De G Flex-serie van LG heeft oledschermen en Xiaomi gebruikte op een toestel vorig jaar ook al een oledpaneel van LG.

Behalve Daydream-telefoons werkt Google ook aan standalone headsets voor zijn vr-platform. HTC en Lenovo gaan headsets maken voor Daydream. HTC maakt nu al de eigen vr-headset Vive, Lenovo maakte de eerste telefoon met augmented reality-platform Tango.

Google had ook nieuws op gebied van augmented reality. Voor zijn ar-project Tango, werkt Google aan VPS, wat staat voor Visual Positioning Service. Dit is een soort gps, maar dan voor binnen gebouwen. Een Tango-toestel analyseert een omgeving op kenmerkende objecten en koppelt deze aan punten. Op basis van de punten die anderen gekoppeld hebben, kan een gebruiker zo bijvoorbeeld met indoornavigatie een bepaald product in een winkel vinden.