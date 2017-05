Door Joris Jansen, dinsdag 2 mei 2017 11:39, 54 reacties • Feedback

Connectis, SIDN en de TU Delft beginnen een project waarin alle basisschoolkinderen in Rotterdam leren programmeren. Doel van het project is inspelen op de situatie op de arbeidsmarkt, waar nog altijd een tekort aan programmeurs is.

Voor het project worden laptops gebruikt die door domeinnaambeheerder SIDN worden verstrekt. De programmeerlessen worden verzorgd door studenten van de TU Delft. Connectis zal de lesgevende studenten betalen. De lessen beginnen deze maand en worden gegeven aan leerlingen in de bovenbouw. Alle Rotterdamse basisscholen kunnen zich hiervoor vrijwillig opgeven.

Volgens een woordvoerder is de looptijd van het project afhankelijk van de interesse. Het project stopt zodra het budget op is. Hoeveel geld ermee gemoeid is, kon de woordvoerder niet zeggen. Daardoor is nog onbekend hoe lang het zal duren en hoeveel lessen de kinderen gemiddeld zullen krijgen. Wellicht wordt het project buiten Rotterdam uitgebreid als het succesvol verloopt.

Een belangrijk doel is het interesseren van basisschoolkinderen voor programmeren en zodoende op den duur het tekort aan programmeurs op de arbeidsmarkt te verminderen. Een ander doel van dit project is om vooral meisjes meer te interesseren voor programmeren. Volgens de organisatoren is het belangrijk om meisjes er vroeg bij te betrekken, om te voorkomen dat ze worden blootgesteld aan negatieve vooroordelen over ict en programmeren.

Dat dit geen overbodige luxe is, bleek onder meer uit een mede door Microsoft uitgevoerd onderzoek, waarin werd geconcludeerd dat Nederlandse meisjes een jaar eerder dan meisjes uit andere Europese landen afhaken bij technische en wiskundige vaardigheden. Hun interesse in techniek en ict- en bètaonderwerpen wordt gemiddeld op de leeftijd van elf jaar gewekt, maar houdt niet lang stand. Nederlandse meisjes beschikken volgens het onderzoek op hun veertiende over onvoldoende vaardigheden voor techniek, technologie, wetenschap en wiskunde.

Connectis is een bedrijf dat diensten voor veilig inloggen aanbiedt voor onder andere de Belastingdienst, de Europese Commissie, Wolters Kluwer en enkele grote verzekeringsmaatschappijen. SIDN is de organisatie achter de Nederlandse domeinnamen en heeft Connectis begin dit jaar overgenomen.