Door Arnoud Wokke, woensdag 15 februari 2017 20:09, 3 reacties • Feedback

LG zet naar verluidt een 15 procent grotere accu in de G6 dan de fabrikant gebruikte in de G5. Het Zuid-Koreaanse ETNews claimt dat het gaat om een accu met een capaciteit van meer dan 3200mAh. Inmiddels is duidelijk dat Huawei de P10 uitrust met een 3100mAh-accu.

De accu van rond 3200mAh is de grootste die LG tot nu toe in zijn G-serie van telefoons zette, claimt ETNews. De G5 heeft een 2850mAh-accu, terwijl eerdere G-toestellen vanaf de G2 een 3000mAh-accu aan boord hebben. De grotere accu moet leiden tot een betere accuduur voor de G6 dan zijn voorganger G5 heeft.

Hoewel de accu van de G6 met die capaciteit groter zou zijn dan die in andere high-end modellen van LG, heeft de fabrikant telefoons met grotere accu's in de pijplijn. Volgens een eerder gerucht komt de fabrikant dit voorjaar met de X Power 2, die beschikt over een 4500mAh-accu.

Inmiddels zet Huawei een 3100mAh-accu in zijn P10, zo blijkt uit een keuringsrapport van de Amerikaanse instantie FCC. Eerder was al duidelijk dat de telefoon samen met de P10 Plus deze lente zou verschijnen.

Beide fabrikanten houden over anderhalve week voorafgaand aan telecombeurs Mobile World Congress in Barcelona een evenement om de nieuwe telefoons voor te stellen. LG begint op zondag 26 februari om twaalf uur 's middags, Huawei volgt om twee uur.