vrijdag 10 februari 2017

De twee regerende fracties van de stad München willen het gebruik van Linux op ambtenarensystemen afbouwen en een Windows-client inzetten. Dat blijkt uit een gemeentedocument. Er is al langer kritiek op het LiMux-project.

De besturende partijen CSU en SPD melden in het document dat een concept ontwikkeld moet worden voor een 'client-architectuur op basis van een nieuw te ontwikkelen Windows-basisclient', die uiterlijk eind 2020 ingevoerd moet worden. In de tussentijd kan een combinatie van Windows en Linux gebruikt worden.

De bestuurders willen dat op de werkplekken stadsbreed de 'in de markt gebruikelijke standaardproducten' ingezet worden. Het gaat dan bijvoorbeeld over functionaliteit als tekstverwerken, spreadsheets, e-mailen en internetten. Het moet daarbij gaan om kantoorsoftware met de 'hoogst mogelijke compatibiliteit' en ook moet de software goed kunnen samenwerken met externe producten als SAP, zo blijkt uit het document. Uit de bewoordingen lijkt op te maken dat ook LibreOffice het veld moet ruimen.

Het strategische doel is dat de werkplekken toepassingen kunnen draaien 'onafhankelijk van het besturingssysteem'. Hoewel dat doel de deur voor Linux op een kier lijkt te zetten, lijkt met de ontwikkeling van een Windows-client het einde van het LiMux-project van München in gang gezet te zijn. Dat einde komt niet onverwacht. München deed er een decennium over om alle pc's en laptops van ambtenaren te migreren naar LiMux; in december 2013 waren 15.000 systemen overgestapt naar opensourcesoftware als Ubuntu met KDE en LibreOffice. Het was daarmee een van de grootste projecten wereldwijd om desktopsystemen van Linux te voorzien.

Al snel kwamen veel problemen aan het licht, onder andere met het opzetten van een mailserver voor mobiele synchronisatie. Een onderzoek van Accenture van eind 2016 gaf al de aanbeveling van LiMux af te stappen en voor Microsoft te kiezen. Critici als de Free Software Foundation wezen er volgens Tech Republic op dat Accenture met Microsoft samenwerkt in de joint venture Avanade, waardoor het rapport niet objectief genoeg zou zijn.