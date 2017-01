Door Arnoud Wokke, maandag 16 januari 2017 07:09, 34 reacties • Feedback

Het ontwerp en de software waren niet de redenen dat de Samsung Galaxy Note 7 relatief vaak vlam vatte, maar het was de accu. Dat zou Samsung geconcludeerd hebben na het onderzoek. De smartphonemaker zou de resultaten van het onderzoek over een week willen presenteren.

Samsung zal volgende week ook een reeks maatregelen onthullen om te voorkomen dat de accu van de nog niet aangekondigde Galaxy S8 vlam zal vatten, meldt persbureau Reuters op basis van een anonieme bron bij het bedrijf.

Het zou gelegen hebben aan de accu zelf en niet, zoals eerdere speculaties deden vermoeden, het ontwerp van de telefoon of de software voor de accu. Sommige analisten speculeerden dat Samsung te weinig ruimte rond de accu had vrijgehouden, omdat de fabrikant een zo groot mogelijke accu in een zo klein mogelijke behuizing had willen stoppen.

Reuters vermeldt niet wat er dan mis was met de accu's zelf. De accu's kwamen van meerdere leveranciers. Dat is al maanden bekend, omdat Samsung het zelf eerst de problemen weet aan de accu's van Samsungs chemie-tak. Ook accu's van een andere fabrikant bleken daarna voor problemen te zorgen.

Samsung annuleerde de release van de Galaxy Note 7 in oktober op de dag dat hij zou uitkomen in de Benelux. In andere landen, waaronder thuisland Zuid-Korea en in de Verenigde Staten, is de telefoon wel enige tijd te koop geweest. De telefoon bleek relatief vaak vlam te vatten. Sinds het annuleren doet de smartphonemaker onderzoek naar de oorzaak van de problemen, maar de resultaten daarvan zijn tot nu toe nog niet bekendgemaakt.