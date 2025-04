Versie 2.22.2 van deCONZ is uitgekomen, na een reeks van bèta's eindelijk weer eens een stabiele uitgave. DeCONZ is een Zigbee-gateway ontwikkeld door Dresden Elektronik. Met deze gateway is het mogelijk om Zigbee-apparaten van verschillende fabrikanten aan te sturen door middel van de Phoscon-webapp. De deCONZ-gateway is los te gebruiken, maar ook in combinatie met verschillende domotica-applicaties zoals Home Assistant, Domoticz en openHAB. De software kan alleen gebruikt worden in combinatie met een ConBee-usb-stick of een RaspBee Shield voor de Raspberry Pi. Meer informatie over deCONZ kan op ons forum worden gevonden. De changelog voor deze uitgave kan hieronder worden gevonden.

Device Support DDF for ZLinky_TIC standard+HPHC+triphase #7016 Enhancements CMake build system support #7053

Add ZHABattery sensor Danalock V3 #7054

Support building without OpenSSL #7041

libdeCONZ which is used by deCONZ core and plugins is now Open Source https://github.com/dresden-elektronik/deconz-lib

Support "generic" and "generic-beta" tags in APT repository (instead of jammi, buster, bookworm, etc..) to get rid of Linux distribution dependent entries in future. Bug Fixes Fix deprecated and other warnings #7049

Improve spacing of broadcasts and groupcasts to prevent "broadcast table full" errors.