Versie 2.22 van deCONZ is uitgekomen, een ontwikkelversie. DeCONZ is een Zigbee-gateway ontwikkeld door Dresden Elektronik. Met deze gateway is het mogelijk om Zigbee-apparaten van verschillende fabrikanten aan te sturen door middel van de Phoscon-webapp. De deCONZ-gateway is los te gebruiken, maar ook in combinatie met verschillende domotica-applicaties zoals Home Assistant, Domoticz en openHAB. De software kan alleen gebruikt worden in combinatie met een ConBee-usb-stick of een RaspBee Shield voor de Raspberry Pi. Meer informatie over deCONZ kan op ons forum worden gevonden. De changelog voor deze uitgave kan hieronder worden gevonden.

Device Support DDF for Salus PS600 Pipe temperature sensor #6882

DDF for further NEO NAS-WR01B smart plugs #6907

DDF for various TS0207 Tuya based water leak sensors #6833

DDF for various Tuya based range extenders #6835

DDF for Qaynn smoke detector variant #6879

DDF for Tuya 2CH Switch Modul-L (_TZ3000_jl7qyupf) #6874

DDF for Moes Smart Switch Module 3-gang MS-104CZ (_TZ3000_pfc7i3kt) #6902

Update Tuya Soil Sensor DDF #6897

DDF for Tuya TMZ02L-16A-W (_TZ3000_v7sopte0) #6866

DDF for Blitzwolf BW-IS4 multisensor (_TYZB01_hjsgdkfl) #6781

DDF for Xiaomi Aqara Smart Curtain Controller #6894

DDF for Tuya Avatto radiator actuator (_TZE200_bvu2wnxz) #6896

DDF for LIDL Silvercrest Smart USB Extension Lead #6893

DDF for Tuya 3-gang switch (_TZ3000_w3c7ouru) #6728

DDF for Tuya TONGOU TO-Q-SV1-ZT #6842

DDF for Sonoff ZBMINIL2 #6726

DDF for Technicolor XHK1-TC Keypad #6695

DDF for innr PL 110 and innr UC 110 #6854

DDF for Heiman SmartPlug #6853

DDF for GLEDOPTO RGBW #6851

DDF for Tuya soil sensor (_TZE200_myd45weu / TS0601) #6839

DDF for Aqara mini switch WXKG20LM #6828

Update ZCLDB to allow modification of Backlight attribute on Sinope & Ouellet Thermostats on GUI #6827

DDF for HZC S900W-ZG water leak sensor #6832

DDF for Aqara contact sensor MCCGQ11LM #6846

DDF for ubisys D1 #6858

DDF for Namron Panel Heater #6792

DDF for Aeotec Range Extender Zi #6793

DDF add variant for Develco ZHEMI101 external meter #6815

DDF for Aqara high precision motion sensor RTCGQ13LM #6847

DDF for Moes 2-gang push button switch (_TZ3000_18ejxno0 / TS0012) #6801 Enhancements Update _TZ3000_TS011F_PowerStrip to include config/tuya_unlock #6865

Update ZCLDB #6909

Enable usage of zigbee install codes #6791

Refactor switch selection to emit button events #6784

Remove some legacy device code #6840

Add DDF generic item config/configured #6863

Add DDF support for Tuya unlock item #6779

ZCLDB add IAS zone sensitivity levels attributes #6838

Support --dbg-js logging parameter. Bug Fixes DucktapeJS convert eval strings to UTF-8 #6911

Fix ZCLDB On/Off cluster attribute compliance #6899

Update general.xml to avoid 'invalid range attribute' at startup #6910

Fix Aqara TVOC Air Quality Monitor #6867

Fix resource item config/heatsetpoint not having a default write function #6908

Philips vs Signify #6878

Fix Third Reality water sensor (3RWS18BZ) battery value #6826

Fix Aqara FP1 Human Presence Sensor #6900

Add fingerprint in SMT402AD thermostat DDF #6877

Fix IKEA FYRTUR block-out roller blind #6895

Fix missing occupancy sensing cluster in fingerprint for RTCGQ13LM DDF #6891

Fix swversion data used for MFKZQ01LM DDF #6892

Add fingerprint to DDFs for sensors resources #6849

Fix Javascript crash when setting unsupported JS value to item #6864

Fix device detection for Legrand cable outlet #6860

Correct Aqara T1 SSM-U01 & SSM-U02 switch DDFs #6841

Change DDF for STARKVIND #6850

Fix battery drain and add switch variants to _TZ3000_TS044_4gang_remote.json #6787

Adding new sensor from Luminea Home Control #6811

Update deCONZ-wait-for-X.sh #6852

Fix including latest OTA plugin in release builds.

Fix handling of ZCL enum values for commands in Cluster Info panel.