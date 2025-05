Opera heeft versie 98 van zijn gelijknamige webbrowser uitgebracht. Opera maakt gebruik van de Blink-engine. Deze maakt deel uit van Chromium, dat onder meer ook door Google Chrome gebruikt wordt. Opera is beschikbaar voor Windows, Linux en macOS. Daarnaast zijn er ook versies voor Android en iOS. In versie 98 is Chromium bijgewerkt naar versie 112 en is er verder voor de eindgebruiker weinig veranderd. De aankondiging voor deze uitgave kan hieronder worden gevonden.

We’re happy to introduce the stable version of Opera 98 today. The browser comes with internal and practical improvements. Chromium is updated to version 112.0.5615.87. For more details see the full changelog.