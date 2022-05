FreshTomato is een van Tomato afgeleide firmware voor verschillende op ARM of MIPS gebaseerde routers van Asus, D-Link, Huawei, Linksys, Netgear, Tenda en Xiaomi. Het kan gezien worden als de voortzetting van 'Tomato by Shibby' sinds deze ontwikkelaar, Michał Rupental, zijn tijd aan andere projecten wil besteden. De FreshTomato-firmware voegt ten opzichte van de originele firmware van de fabrikant diverse extra opties toe, zoals een realtime-bandbreedtemonitor en uitgebreide instelmogelijkheden. De ontwikkelaars hebben FreshTomato 2020.5 uitgebracht en deze is beschikbaar voor routers met een arm- of mips-cpu.

Arm changelog, note: mainly bugfixes (see *) kernel: r2q change message from priority WARNING to priority DEBUG

WL: update wireless driver for SDK7 to GPL 382.52287 (Kr00k)

(*) firewall: fix commit 31a8eb0 (brute force mitigation rule on port defined for GUI remote access) - increase hitcount / lower period of time (hardcoded)

libevent: update to 2.1.12-stable

tor: update to 0.4.3.6

libcurl: update to 7.71.1

(*) GUI: advanced-wireless.asp: when changing country for WL driver, also change its short version - 'ccode'

httpd: add to log failed GUI login attempts

www: tomato.js: add SameSite=Lax when creating cookies

(*) www: clearcookies.asp: remove the comment left when debugging

(*) Netgear Router (all supported): Raise revision level (again)

(*) Asus RT-AC56R: improve/fix support with new wifi driver (*.126)

(*) Asus RT-AC56U/R: do not unload wifi driver Mips changelog, note: mainly bugfixes (see *) (*) kernel: fix access to unitialized pointer (ported from DD-WRT, Broadcom bug)

(*) kernel: patch kernel against CVE-2016-5195

(*) kernel: fix reuse-after-free in DCCP

kernel: r2q change message from priority WARNING to priority DEBUG

build: tune compiler for mips32r2 (see performance comparison: https://bitbucket.org/pedro311/freshtomato-mips/commits/8ec693519c077d2e88ca09a24ae397525302d9e5)

(*) firewall: fix commit 9f50277 (brute force mitigation rule on port defined for GUI remote access) - increase hitcount / lower period of time (hardcoded)

libevent: update to 2.1.12-stable; tune recipe to solve configure errors (unable to find openssl/zlib)

tor: update to 0.4.3.6

libcurl: update to 7.71.1

httpd: add to log failed GUI login attempts

www: tomato.js: add SameSite=Lax when creating cookies

(*) www: clearcookies.asp: remove the comment left when debugging

(*) rc: network.c: do not unload (reload) RT-N (5.110.x) wifi driver for WNDR3400v1/WNDR3700v3 (similar case like E3000)