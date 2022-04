Elke beeldschermtechnologie heeft zo zijn voor- en nadelen. Zo zijn TN-panelen vaak lekker snel en niet duur, maar de kijkhoeken en kleurweergave zijn niet geweldig. Bij VA-panelen is het contrast vaak uitstekend, maar daar staat meestal een hoge responstijd tegenover. Ips-schermen zijn vaak goed in kleurweergave en hebben grote kijkhoeken, maar ze zijn weer wat trager en hebben een lager contrast dan VA-panelen. Oled-schermen zijn weer op bijna alle vlakken superieur, maar hun helderheid is door het ontbreken van een apart backlight weer beperkt, al wordt dat voor het contrast uiteraard gecompenseerd door de volledige zwart-weergave.

Dell heeft met zijn Ultrasharps U2723QE en U3223QE geprobeerd de voordelen van ips- en VA-schermen te combineren. Met name op het gebied van contrast zouden de schermen met va-panelen moeten kunnen wedijveren, terwijl de kleurweergave en kijkhoeken van ips-kwaliteit moeten zijn. Dell maakt daarvoor gebruik van IPS Black-technologie. Dat is een technologie die door LG Display is ontwikkeld en de panelen in de Ultrasharps zijn dus ook van LG afkomstig. Uiteraard volgt ook het Koreaanse bedrijf met IPS Black-schermen, maar vooralsnog heeft Dell hen afgetroefd.

De twee Ultrasharps hebben, zoals de naam aangeeft, beelddiagonalen van 27" en 32" in een traditionele 16:9-beeldverhouding, beide met een resolutie van 3840 bij 2160 pixels, ofwel 4k. Traditiegetrouw zijn de Ultrasharps rijk uitgeruste modellen, met ergonomische voet, een sloot aansluitingen en zakelijke vormgeving. De prijs is daar, uiteraard geholpen door de primeur van IPS Black, ook naar: de Ultrasharp U2723QE moet ongeveer 750 euro kosten en de U3223QE is vanaf ongeveer 1000 euro verkrijgbaar.