Panasonic HZ2000 oled-tv Preview

Panasonic onthulde vorig jaar op de CES de GZ2000 oled-televisie. Deze werd bij ons verkocht als de GZW2004. Dit topmodel was de eerste tv die hdr kon weergeven in zowel HDR10+ als Dolby Vision, waardoor alle hdr-content die voorzien is van dynamische metadata kon worden weergegeven. Ook was dit model voorzien van omhoog gerichte luidsprekers voor de weergave van Dolby Atmos geluid, inclusief hoogtekanalen. Dit jaar onthulde Panasonic op de CES een opvolger in de vorm van de HZ2000. Een tv die in veel opzichten op zijn voorganger lijkt, maar ook een paar nuttige verbeteringen met zich meebrengt.

Het uiterlijk is exact hetzelfde gebleven. Onder het 4k-oled-scherm is nog altijd een soundbar zichtbaar en ook de voet is nog steeds met donker geborsteld metaal afgewerkt. Het luidsprekersysteem is eveneens gelijk en dus ontworpen door de technici van Technics. Het My Homescreen-besturingssysteem is weliswaar van versie 4 naar versie 5 opgewaardeerd, maar de veranderingen zijn minimaal. Er zijn nu wat aanbevelingen zichtbaar bij YouTube en Netflix, naast wat andere kleine verbeteringen in de interface.

Volgens Panasonic zijn er zo weinig dingen veranderd omdat er nu eenmaal niet zoveel mis was met het model van vorig jaar. Wij vonden het gebrek aan hdmi 2.1 vorig jaar wel een minpuntje, maar helaas moet ook de HZ2000 het zonder deze feature doen. Hierdoor kunnen 4k-beelden nog altijd niet met hoge framerates worden weergegeven. Dat zal voor de doelgroep waar Panasonic op mikt, liefhebbers van films en series, echter niet zo'n groot probleem zijn, aangezien die vrijwel altijd met 24fps worden opgenomen.

Wat is er dan wel verbeterd aan het nieuwe topmodel? Wat ons betreft de belangrijkste verbetering is de nieuwe optie om de hdr-weergave aan te laten passen aan het omgevingslicht in je kijkruimte. Een van de belangrijkste problemen op dit moment bij het bekijken van hdr is dat je voor een optimaal effect in een zo donker mogelijke kamer moet zitten. Kijk je overdag of met veel verlichting, dan vallen niet alleen de highlights tegen. Veelal zijn donkere scenes te donker, waardoor veel details in beeld wegvallen.

Tijdens de presentatie van het nieuwe toestel haalde Panasonic de vele klachten aan die kijkers van de derde aflevering van het achtste seizoen van de serie Game of Thrones hadden. Deze aflevering speelde zich volledig in het donker af en veel mensen konden de actie die in beeld werd gebracht niet goed volgen doordat ze met relatief veel omgevingslicht keken. Het is technisch gezien natuurlijk doodeenvoudig om het beeld simpelweg wat lichter te maken, maar daardoor kun je de kijkervaring ook negatief beïnvloeden. De makers van de desbetreffende scene hadden deze immers expres donker gemaakt om een bepaalde sfeer of spanning bij de kijker op te roepen.

Om ervoor te zorgen dat de creatieve intenties van de film- of seriemakers geen geweld wordt aangedaan heeft Panasonic naar eigen zeggen vele tests uitgevoerd bij verschillende hoeveelheden omgevingslicht. Daarbij is samengewerkt met een hele trits Hollywood-kopstukken om ervoor te zorgen dat de beelden er bij wat meer omgevingslicht precies zo uitzagen als ze bedoeld waren. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in een feature die de marketingnaam Intelligent Sensing heeft gekregen.

Zet je deze feature aan, dan wordt de omgevingslichtsensor gebruikt om het beeld op de omgeving aan te passen. Daarbij wordt het beeld niet simpelweg lichter en donkerder gemaakt, maar wordt de electro-optical transfer function aangepast. Dit is de functie die net als de gammacorrectie bij sd-beelden bepaalt hoeveel licht er uit het scherm moet komen bij een bepaalde signaalwaarde. Wat ons betreft een goed initiatief waardoor hdr-beelden onder minder ideale omstandigheden beter tot hun recht zullen komen. De HZ2000 is ook uitgerust met Dolby Vision IQ, een functie die exact hetzelfde doel heeft maar door Dolby is ontwikkeld om Dolby Vision-beelden op het omgevingslicht af te stemmen.

Vorig jaar kondigde Panasonic de Filmmaker Mode te zullen implementeren en de HZ2000 heeft speciaal hiervoor een knop op de afstandsbediening gekregen. De nieuwe oleds van LG beschikken ook over deze modus, maar om hem in of uit te schakelen moeten de menu's worden gebruikt. In de Filmmaker Modus worden alle beeldverbeteraars uitgeschakeld, maar de Intelligent Sensing-optie kan wel gewoon worden gebruikt.

De HZ2000 zal wederom beschikbaar zijn in een 55- en 65inch-versie die in Nederland respectievelijk 55HZW2004 en 65HZW2004 zullen heten. Wanneer de HZW2004 bij ons beschikbaar zal zijn, weten we nog niet. Ook zijn er nog geen prijzen bekendgemaakt.