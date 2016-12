Door Sander van Voorst, vrijdag 30 december 2016 06:00, 0 reacties • Feedback

Op het gebied van beveiliging en privacy was 2016 een bewogen jaar. Internet kreeg te maken met ongekend grote datalekken en ddos-aanvallen van een omvang die eerdere records ver achter zich laten. Op het gebied van encryptie claimen opsporingsdiensten grote last te ondervinden van de versleuteling in populaire communicatiediensten, waardoor zij geen inzicht meer hebben in de inhoud van berichten. Daardoor is een Europees debat ontstaan over de noodzaak van maatregelen. Deze thema’s domineerden het beveiligingsnieuws. In verschillende achtergronden hebben wij aandacht besteed aan deze onderwerpen, bijvoorbeeld in de serie 'personal privacy' over encryptietools en manieren om versleuteld te communiceren. Het thema datalekken kwam terug in een achtergrond over verschillende wachtwoordmanagers en de voor- en nadelen daarvan.

'System security breach', Jeff Keyzer, CC BY-SA 2.0

De onderwerpen roepen ook vragen op. Zo is het bijvoorbeeld de vraag of botnets die bestaan uit internet-of-things-apparaten de dienst gaan uitmaken of dat wetgevers voldoende wakker zijn geschud om actie te ondernemen en fabrikanten regels op te leggen. Of is het helemaal niet de verantwoordelijkheid van de markt om te zorgen dat apparaten veilig zijn? De grote datalekken lijken elkaar in steeds kortere tijd op te volgen, wat de vraag doet rijzen of de groei en frequentie van deze incidenten alleen maar zal toenemen. Onder andere het Nederlandse OM klaagt over de versleuteling van berichten, maar net als veel andere partijen heeft de organisatie geen oplossing voor het probleem. De vraag is of die er wel is en zo ja, of die wenselijk is. In deze achtergrond komen deze en andere vragen aan bod en kijken wij terug op de opvallendste gebeurtenissen binnen de drie onderwerpen.