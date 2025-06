Wat verwacht jij van Apples iPhone 16-evenement?

Op maandagavond houdt Apple zijn jaarlijkse iPhone-presentatie. Het bedrijf toont dan de nieuwste generatie van zijn smartphone, naast een hele rits aan andere hardware, zoals nieuwe horloges en tablets. Uiteraard is de smartphone het belangrijkste product dat Apple maandag introduceert. Wat verwacht jij van de nieuwe telefoons?

IPhone 16

Het is niet ondenkbaar dat de presentatie helemaal in het teken staat van kunstmatige intelligentie, net zoals dat in juni al het geval was tijdens ontwikkelaarsconferentie WWDC. Hoe vertaalt zich dat in de hardware van de telefoon? De verwachte A18-soc van TSMC heeft waarschijnlijk een stevige npu en we weten al dat de iPhone 16 meer werkgeheugen en snellere wifi krijgt. Ook gingen er al langer geruchten rond dat de telefoon een betere microfoon krijgt, specifiek voor die AI-toepassingen.

Bron: Sonny Dickson

Wat het uiterlijk betreft weten we dat de Pro-variant van de iPhone 16 een groter scherm krijgt dan het voorgaande model en er gaan geruchten dat er een fysieke opnameknop op de telefoon zit. Is dat wel handig en zou die knop ook herprogrammeerbaar zijn om bijvoorbeeld Siri op te roepen? Wat denk jij?

We weten ook al het een en ander over de camera van de iPhone. De 16 Pro zou dezelfde telecamera met 5x-zoomlens krijgen als op de iPhone 15 Pro Max zit. Ook lijkt het erop dat hij een periscopische lens krijgt en dat de telefoon verder wordt uitgerust met een ultragroothoekcamera van 48-megapixel.

Apple Watch Serie 10

De iPhone is zeker niet het enige apparaat dat maandagavond ruimte krijgt. Apple toont dan naar verwachting ook een nieuwe Apple Watch-serie. Die tiende generatie krijgt mogelijk voor het eerst een wat andere naam; er gaan geruchten dat het model de Watch Series X gaat heten. Ook daarover is al een en ander uitgelekt, bijvoorbeeld dat Apple een patent heeft op een zweetsensor in de Apple Watch, maar het is maar de vraag of die daadwerkelijk in het nieuwe model wordt gezet. Uit renders bleek eerder al dat de smartwatch mogelijk met een groter scherm wordt uitgebracht en Apple zou overwegen het SE-model een plastic behuizing te geven. Dat model zou daarmee nog goedkoper worden, maar hoe duur? Dat horen we pas op het evenement.

Andere hardware

Mark Gurman wist al te melden dat Apple tijdens zijn presentatie ook nieuwe AirPods aankondigt. Die AirPods 4 zouden kortere steeltjes krijgen en het Pro-model krijgt mogelijk actieve noisecancellation, maar verder is er nog weinig over de oortjes bekend. Ook over andere hardware weten we nog maar weinig, dus we zijn benieuwd wat jij denkt en vooral ook hoopt. Hoop je bijvoorbeeld op een nieuwe iPad? Waarin moet die dan beter zijn? Of mag de Apple TV weleens verbeterd worden? We horen het allemaal op maandagavond. Wij zitten in ieder geval paraat.