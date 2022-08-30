Door Willem de Moor

Redacteur

Feedback • 30-08-2022 09:00 243

Logitech G502 X Review

Is de populairste muis nog beter geworden?

30-08-2022 • 09:00

243

Multipage-opmaak

Inleiding

Samengevat

Logitech heeft zijn immens populaire G502-lijn gamingmuizen een update gegeven met de G502 X-serie. Het topmodel van die serie, de G502 X Plus, combineert via Lightspeed een draadloze muis met rgb-verlichting. De Lightspeed-versie heeft die rgb-verlichting niet en de gewone G502 X doet het ook nog zonder Lightspeed-verbinding. Alle muizen zijn afgeslankt en dus iets lichter dan hun voorgangers. Dat gewicht is niet langer met gewichtjes te variëren, zoals bij eerdere versies. De sensor is de on-the-fly schakelbare 25.600dpi Hero-sensor die we al kennen, maar de primaire knoppen zijn voortaan optomechanisch, wat hun betrouwbaarheid en snelheid moet verbeteren. De introductieprijs is pittig, maar neigt nogal te zakken.

Pluspunten

Minpunten

Getest

Logitech G502 X Plus Zwart

Prijs bij publicatie: € 160,-

Vergelijk prijzen Vanaf € 98,82

Bekijk alle uitvoeringen (2)

De G502-muis is al bijna net zo oud als het G-submerk dat Logitech voor zijn gamingproducten reserveert. De muis heeft al diverse iteraties doorgemaakt en daar is nu de nieuwste aan toegevoegd: de G502 X. Die is in diverse varianten verkrijgbaar, met en zonder draadje, en een draadloze versie met rgb-verlichting.

Die laatste, het meest luxe model, is de G502 X PLUS en krijgt een adviesprijs van 159 euro. De draadloze Lightspeed-variant zonder rgb kost 139 euro en het bedrade model zonder rgb kost 79 euro. Alle drie de varianten hebben dezelfde sensor aan boord en zijn voorzien van dezelfde switches. De draadloze varianten zijn wel iets zwaarder dan de bedrade versie door hun ingebouwde accu. De overige features zijn identiek. Voordat we de nieuwe G502 X-serie bekijken, lopen we kort langs de geschiedenis van de G502-muizen.

Wat we in deze review niet doen, is benchmarks bekijken. We hebben geen sluitende methode om muizen te reviewen aan de hand van benchmarks. Wel kijken we naar de features, het gebruiksgemak en natuurlijk de bijbehorende software.

Logitech G502 X Hero

Geschiedenis van de G502

Al sinds 2014 voert Logitech onder de Logitech G-vlag de G502. Deze gamingmuis werd destijds onder de naam Proteus verkocht en heeft een sensor tot 12.000dpi en verwijderbare gewichtjes om het gewicht van de muis aan te passen. Een USB 2.0-kabel zit vast aan de G502 Proteus. In 2016 bracht het bedrijf de opvolger, de G502 Proteus Spectrum uit, die verlichting aan boord kreeg. De sensor was nog steeds een 12.000dpi-sensor; de verwisselbare gewichtjes bleven ook, net als de kabel.

Logitech G502 Proteus Core Tunable Gaming MouseLogitech G502 Proteus SpectrumLogitech G502 HeroLogitech G502 LightspeedLogitech G502 SE HeroLogitech G502 HERO

De timeline van de G502-serie, met achtereenvolgens de G502 Proteus Core (2014), G502 Proteus Spectrum (2016), G502 HERO (2018), G502 Lightspeed (2019), G502 SE HERO (2019) en G502 HERO Wit (2021)

In 2018 volgde de Logitech G502 HERO, vernoemd naar de nieuwe, verbeterde sensor aan boord van de muis. HERO is een acronym dat staat voor High Efficiency Rated Optical (Sensor), waarmee de muis in dit geval een boost kreeg naar 16.000dpi en later via een update zelfs naar 25.000dpi. Via Lightsync-techniek konden de rgb-leds naar wens aangepast worden en de verbinding verliep nog steeds via een draadje.

Daar kwam in 2019 verandering in toen Logitech de G502 Lightspeed introduceerde. Lightspeed is een draadloze techniek die het bedrijf al enkele jaren eerder had ontwikkeld, maar die nog niet in de gamingmuis werd gebruikt. Gamers willen immers, wegens de lage latency, liefst een bedrade muis, al claimde Logitech een 'sneller-dan-bedrade game-ervaring'. De latency van Lightspeed zou 1ms bedragen.

De G502 X

Hoog tijd voor een nieuwe G502-variant dus, want afgezien van een witte uitvoering van de G502 HERO die het bedrijf in 2021 uitbracht, is er al een paar jaar geen update geweest. Een complete serie maakt dat goed, want met de G502 X komt Logitech G zoals gezegd niet met één, maar met drie muizen aan.

Logitech G502 X Hero modellen

Ze hebben niet allemaal dezelfde features, maar een aantal basiselementen wordt natuurlijk wél gedeeld. Zo hebben ze alle drie dezelfde HERO-sensor van 25k-dpi, of eigenlijk 25.600dpi, en zijn ze van dezelfde switches en knopjes voorzien. Juist met die switches, in ieder geval die van de linker- en rechtermuisknoppen, is iets bijzonders.

Logitech G502 X featuresLogitech G502 X featuresLogitech G502 X features

Logitech heeft namelijk hybride switches toegepast, een beetje wat we van toetsenborden met optomechanische switches kennen. Er is namelijk een metalen strip die voor de voelbare en hoorbare klik moet zorgen, maar die doet elektrisch niets. Een optische switch, dus met een lichtbundel die onderbroken wordt, zorgt voor de daadwerkelijke actuatie. Logitech noemt zijn hybride switches Lightforce en de partner voor productie is nog steeds Omron, dat ook de gewone G502-switches maakte. In de praktijk klikken de knoppen prima, al zijn ze aan de luide kant en hoor je de metaalstrip duidelijk klikken.

Logitech G502 X HeroLogitech G502 X HeroLogitech G502 X Hero

De overige knoppen zijn reguliere switches en daar heeft de G502 X er genoeg van. Tussen de linker- en rechtermuisknop zitten uiteraard het scrollwiel en twee knoppen. Het scrollwiel heeft natuurlijk een eigen switch, maar ook een knop die wisselt tussen de twee modi van het wiel. Zo kun je wisselen tussen vrij draaien en 'tandwiel'-scrollen. Links van je linkermuisknop zitten twee knoppen om de dpi van de sensor aan te passen, maar daar is nog een tweede optie voor. Bij je duim zit namelijk een 'rocker'-schakelaar waarmee je tijdelijk, terwijl je hem ingedrukt houdt, de dpi kunt aanpassen. Ideaal om even naar lage dpi te gaan om heel fijne bewegingen met je sniperscope ver ingezoomd mogelijk te maken, terwijl je wel weer een snelle muis hebt als je klaar bent met campen. Twee extra duimknoppen links zijn standaard ingesteld op vooruit en achteruit bladeren in je browser, maar uiteraard kun je alles aanpassen aan je eigen wensen.

Logitech G502 X dpi-switchLogitech G502 X dpi-switchLogitech G502 X dpi-switchLogitech G502 X dpi-switch

Dat aanpassen verloopt via de G Hub. Daarin krijg je alle opties voor je muis te zien en kun je de toewijzing van de knoppen aanpassen. Dat doe je door de desbetreffende opdracht of toetsaanslag naar de muisswitch te slepen. Zo kun je dus acties, toetsen, macro's en andere functies aan je muistoetsen toevoegen.

Logitech G502 X G HubLogitech G502 X G Hub

Bovendien kun je dat voor diverse profielen doen. Profielen worden automatisch aangemaakt op basis van de gevonden games die je geïnstalleerd hebt, plus je bureaublad. Je kunt ook voor applicaties extra profielen aanmaken en natuurlijk extra profielen aanmaken als je games aan je library toevoegt. Voor elk profiel kun je je muis customizen. In de G Hub kun je, ook zonder account, zoveel profielen maken als je wilt.

Mocht je je muis op verschillende systemen gebruiken, dan kun je vijf profielen opslaan in het geheugen van de muis. Zo kun je dus zonder software, lees: G Hub, te installeren van je eigen profielen gebruikmaken. Dat lijkt vooral handig als je op een werk-pc geen eigen software mag installeren. Als je op je eigen hardware over al je profielen wilt beschikken, moet je wel een account bij Logitech aanmaken, zodat G Hub al je profielen en bijbehorende instellingen kan synchroniseren.

Vergeleken met de G502 HERO uit 2019 heeft Logitech het ontwerp iets minder hoekig gemaakt; de G502 X is gestroomlijnder. Dat geldt niet alleen voor de linker- en rechtermuisknoppen, die niet langer uitsteken aan de voorkant, maar ook voor de zijkant. Daar is het ontwerp wat 'rustiger' geworden. Wat gewicht betreft is de G502 X-serie lichter gemaakt; de bedrade versie is afgeslankt naar 89 gram, waar de G502 HERO nog 121 gram woog. De draadloze G502 X Lightspeed weegt 102 gram, waar de G502 Lightspeed 114 gram weegt. De G502 X PLUS weegt 106 gram. Overigens heb je geen optie meer om extra gewichtjes in de muis te klikken. In de oude Lightspeed kon je je muis met 16 gram (4* 2g en 2* 4g) verzwaren en de G502 HERO heeft 18 gram (5* 3,6g) aan extra optioneel gewicht.

Accu en Lightspeed

De G502 X PLUS en Lightspeed zijn voorzien van draadloze Lightspeed-connectiviteit en hebben dus een accu aan boord om voor prik te zorgen. De G502 X heeft dat niet nodig; die krijgt zijn stroom gewoon via de USB-kabel. De twee draadloze varianten hebben ook een kabel, maar dan om de muis, of accu daarvan, op te laden. Dat gebeurt via een Type-C-connector en tijdens het laden kan de muis gewoon gebruikt worden. Sterker nog, je kunt de muis ook zonder Lightspeed-adapter gebruiken en gewoon een kabel gebruiken.

Logitech G502 X Hero USB C-connector

De accu moet binnen anderhalf uur volgeladen zijn en moet het, afhankelijk van het gebruik én de verlichting in geval van de PLUS-versie, ongeveer 130 tot 140 uur volhouden. Met verlichting ingeschakeld bij de G502 X PLUS is dat nog maar 37 uur. Tijdens normaal, overwegend kantoorgebruik mét verlichting ingeschakeld verloor de PLUS ongeveer 6 procent per dag. Een week of twee houdt je muis het dus altijd wel uit. Als je over een muismat met inductieladen beschikt, door Logitech 'Powerplay' genoemd, kun je je muis continu opladen en hoef je nooit bang te zijn voor een lege accu.

Logitech splitst het accugebruik in de G Hub overigens behulpzaam uit in het verbruik van het systeem, de muis dus, de pollingsnelheid en de verlichting. Bij een pollingsnelheid van 1000Hz kost je dat ongeveer 8mW volgens G Hub. Verlaag je dat naar 500Hz, dan kost dat nog 5mW; 250Hz kost 3mW en 125Hz kost 2mW. De verlichting vergt ongeveer 10mW en het systeem 6mW.

Logitech G502 X Hero accu G Hub

Wat Lightspeed betreft, de meegeleverde USB-dongel is niet heel universeel. Je kunt er alleen een paar Lightspeed-apparaten aan koppelen. Ondersteunde apparaten zijn de Pro X Superlight, de G303 Shroud Edition, de G705 en natuurlijk de G502 X Lightspeed en HERO. Het blijft wel een beetje jammer dat Logitech zoveel draadloze standaarden door elkaar blijft gebruiken. Sommige producten gebruiken een Bolt-ontvanger, andere weer een Unifying-receiver en de luxere producten dus een Lightspeed. Zo zit je in de regel dus met verschillende USB-dongels. Bluetooth is voor deze muis overigens niet beschikbaar, waarschijnlijk wegens latency-overwegingen. De Lightspeed-dongel kun je onder een klepje in de muis opbergen voor vervoer. De dpi-schakelaar of afdekknop past niet in die ruimte.

Logitech G502 X Lightspeed-adapter en opbergplaatsLogitech G502 X Lightspeed-adapter en opbergplaatsLogitech G502 X Lightspeed-adapter en opbergplaats

Daarover gesproken, Logitech claimt dus een latency van ongeveer 1ms. Dat gold ook al voor de vorige generatie G502 Lightspeed-muizen, dus veel is daar niet aan veranderd. Samen met een een pollingrate van maximaal 1000Hz en een sensor met maximaal 25.600dpi moeten vooral gamers de weg naar de G502 X vinden. Overigens is de muis natuurlijk ook prima door niet-gamers te gebruiken, want ook voor productiviteit is het kunnen aanpassen van je muisknoppen natuurlijk prettig. Dan is een muis van ver over de 100 euro echter misschien wat overdreven en kun je wellicht beter voor een muis als de MX Master 3(s) kiezen, die eveneens programmeerbare knoppen én een horizontaal scrollwiel heeft.

Tot slot

Om met de elephant in the room te beginnen, de prijs van de G502 X PLUS, het topmodel met verlichting en Lightspeed-verbinding, is met 159 euro zacht gezegd aan de hoge kant. Ook de 'gewone' Lightspeed-versie, de G502 X Lightspeed, is met 139 euro pittig geprijsd. De 79 euro voor de bedrade G502 X komt al een stuk beter in het behapbare segment voor een flinke groep gamers. Toch zijn die prijzen van de draadloze varianten aardig in lijn met de voorgaande muizen in de G502-serie. De 2019-Lightspeed kostte immers bij introductie ook 150 euro, en de bedrade versies, zoals de G502 Proteus Core, de G502 Proteus Spectrum en de HERO-varianten, kostten ook gewoon 80 tot 90 euro.

Voor eigenaren die dat bedrag al eerder voor een G502-muis hebben neergeteld, lijkt er weinig noodzaak om te upgraden. De muis is wat lichter geworden en als je het topmodel koopt, krijg je rgb-verlichting. Of de optomechanische switches je helpen je tegenstander net iets sneller om te leggen, is koffiedik kijken. Wel heeft Logitech een degelijke muis uitgebracht die lekker werkt. Hij past uitstekend in je hand - uiteraard afhankelijk van je eigen handen; ik heb redelijk grote - en werkt fijn. Als je een van de G502 X-modellen overweegt, kan een maandje of wat wachten overigens wel lonen. De G502 HERO (ten tijde van publicatie stevig in de aanbieding) en Lightspeed zijn in zo'n tijdsbestek redelijk in prijs gedaald.

Pluspunten

Minpunten

Getest

Logitech G502 X Plus Zwart

Prijs bij publicatie: € 160,-

Vergelijk prijzen Vanaf € 98,82

Bekijk alle uitvoeringen (2)

  • G502 X
  • G502 X Lightspeed
  • G502 X Plus

Laagste prijzen voor: Logitech G502 X Zwart
Winkel Beoordeling Prijs

Laagste prijzen voor: Logitech G502 X Lightspeed Zwart
Winkel Beoordeling Prijs

Laagste prijzen voor: Logitech G502 X Plus Zwart
Winkel Beoordeling Prijs
Multipage-opmaak

Lees meer

Logitech G502 X Plus

vanaf € 98,82

4 van 5 sterren

Alles over dit product

Logitech G502 X Lightspeed

vanaf € 92,88

3.5 van 5 sterren

Alles over dit product

Logitech G502 X

vanaf € 53,95

3.5 van 5 sterren

Alles over dit product

Logitech G502 X Lightspeed Zwart Review Productreview door Raphire 0
+2 4 van 5 sterren
Logitech G502 X Lightspeed Zwart Review Productreview door meegja 1
+1 2 van 5 sterren
Muizen Logitech

Reacties (243)

-Moderatie-faq
243
241
93
3
0
129
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
TommygunNL 30 augustus 2022 16:14
Erg fijne muis.
Wat ik alleen wel mis in het hele verhaal, is het issue met de linker en rechter muis knoppen.
Deze kunnen spontaan gaan 'dubbelclicken' als je toch echt maar 1x klikt en andersom.
Maar ook als je een muisknop ingedrukt wilt houden dan kan het zo zijn dat hij hem zomaar 'loslaat' alsof je de knop daadwerkelijk loslaat. (Wat je dus niet doet maar wel gebeurd)

Dit heb ik helaas zelf ervaren. En online lees je er ook enorm veel over..
Ikzelf heb mijn oude 502hero RMA gestuurd en heb een nieuwe ontvangen die het issue (nog) niet heeft tot nu toe.

[Reactie gewijzigd door TommygunNL op 22 juli 2024 14:15]

Cerberus_tm @TommygunNL31 augustus 2022 00:31
Dit heb ik ook af en toe met mijn Roccat Tyon. Ik denk dat alle ouderwetsche switches dit misschien gaan doen wanneer ze oud worden? Daarom ben ik wel benieuwd naar de nieuwe, optische switches in deze muis.
Th0rsten @TommygunNL1 september 2022 12:41
Sinds de g502 Lightspeed variant (voor deze) hebben ze al andere switches gebruikt om het dubbel klikken tegen te gaan. Had had nog een 502 Hero die het had.

X model heeft nog eens andere switches waardoor het dubbel klikken helemaal tot verledentijd behoord.
Derkster 30 augustus 2022 12:13
Helaas weer niet als linkshandige versie te verkrijgen. Aangezien ongeveer 10% van de bevolking linkshandig is snap ik niet de fabrikanten dit deel van de markt links laten liggen. Ik ben daarom beperkt tot een muis als de MX anywhere van Logitech. Fijne muis hoor maar meer keuze zou leuk zijn.
Clemens123 @Derkster30 augustus 2022 12:57
Linkshandige hier...die zijn muis wel met rechts gebruikt zonder problemen.
Dus je moet van die 10% denk best wel nog wat aftrekken voor de uitendelijke doelgroepgrootte.
Toch denk ik dat dit voor de oplages van Logitech geen probleem mag zijn ook een linkshandige optie aan te bieden.
B64 @Clemens12330 augustus 2022 13:19
True - maar zoals er linkshandigen zijn die rechts muizen, zijn er rechtshandigen die eigenlijk liever links muizen.
MrBuzzkill @B6430 augustus 2022 15:14
Ik kan me best voorstellen dat er een groep linkshandigen is die zichzelf heeft aangeleerd om rechtshandig te zijn met bepaalde dingen, zodat ze meer opties hebben of meer handigheden hebben. En ook een (oudere) doelgroep die vroeger dat verplicht op school heeft moeten leren. Die kans lijkt me andersom aanzienlijk kleiner.

Dus zelfs al klopt jouw punt, dan is die groep vermoedelijk aanzienlijk kleiner dan de linkshandige rechtse-hand-gebruikers.
TMoose @MrBuzzkill30 augustus 2022 15:21
Al is de kans kleiner dat een rechtshandige links gaat muizen, er zijn wel 9x zoveel rechtshandigen....
crptc @Derkster30 augustus 2022 12:47
Helemaal mee eens. Hoe fijn zou een ergonomisch linkshandige muis zijn. _/-\o_
ThoffeGast @crptc30 augustus 2022 12:54
daarom heb ik al 5 razor deathadders (left-handed) versleten. Helaas met draad. maar 1 van de weinige (enige?) echt linkshandig voorgevormde muizen (met omgedraaide knoppen en duimknoppen op de juiste plek)
crazylemon @ThoffeGast30 augustus 2022 13:05
Slijten doen ze inderdaad als een malle. Super fijne muis maar mijn 1e deathadder was binnen een jaar gaar. Geen razer meer voor mij.

Ter vergelijking: Mijn microsoft intellimouse classic leeft nog steeds (kan hem niet meer gebruiken door driver issues), deze heeft alle Battlefields sinds 1942 overleefd.

Edit: MS intellimouse

[Reactie gewijzigd door crazylemon op 22 juli 2024 14:15]

ThoffeGast @crazylemon30 augustus 2022 14:33
Is dat die witte MS Intellimouse optical, (niet voorgevormd)? Want daar heb ik er inderdaad nog 2 van in de kast liggen, werken nog steeds, maar zijn zo geel als de pest ;).

Ik heb gewoon steeds nieuwe razers gekocht. In de hoop dat er genoeg verkopen zijn om ze ooit te overtuigen om een draadloze versie uit te brengen :)

1 van die eigenaren van Razer is ook linkshandig, vandaar dat deze versie er waarschijnlijk überhaupt is gekomen.
catfish @crazylemon30 augustus 2022 17:40
Mijn MS Intellimouse uit 2000 werkt ook nog steeds, geen driver problemen...
harrydg @Derkster30 augustus 2022 13:13
Logitech pro, pro x, pro witeless, ... Massas opties! Ik had een g502, maar ben toch obergestapt naar de pro
seez @Derkster30 augustus 2022 13:42
Ik ben niet echt thuis in de muizen, maar ik zocht een linkshandige muis met extra knoppen en draadloos. Kwam toen uit bij de Logitech G903 die voor mij voldoet. Ik ben benieuwd of deze ook voldoet aan jou wensen en zo niet. Wat het verschil maakt tussen de G502 en G903. Is het bijv. de ergonomie?

[Reactie gewijzigd door seez op 22 juli 2024 14:15]

Artiblade @Derkster30 augustus 2022 14:29
Ik vind het heel jammer voor je maar er is helaas toch echt geen markt voor. Razer probeerde het een paar jaar geleden met de deathadder maar die verkocht zo weinig dat ze daar ook mee gestopt zijn. Een groot deel van de linkshandige mensen gebruik ook nog hun muis met de rechter hand dus we hebben het hier waarschijnlijk over zo'n 6% van de markt
seez @Artiblade30 augustus 2022 14:51
Ik heb hier nog een Razer Naga 2014 (left handed edition)
Dat is volgens razer.com de enige linkshandige muis die ze nog te koop aanbieden (razer.com exclusive) Primair bedoelt als MMO Gaming muis, maar ik gebruik het bij mijn werk
XGmode @Derkster30 augustus 2022 14:30
Eens, vind het jammer dat dit niet als minpunt wordt benoemd. Wat dat is dit wel.
Het leeft gewoon niet onder rechtshandige Redacteurs. :|
Yorinn Forum Moderator General Chat @Derkster30 augustus 2022 14:44
https://www.facebook.com/...55040162/3325810404143385
The Razer Naga: Left-Handed Edition is back, updated for 2020 and better than before!

It has been a challenging journey. Making a LH mouse is a money-losing proposition – there’s always a huge upfront cost in making any consumer electronics product, the tools, the design work, etc and the sales of a LH mouse hardly ever approach breakeven. But Razer is not just any company – there are things more important than money to us.
Dit gaat om Razer, maar het zal wel ongeveer hetzelfde zijn als met Logitech. Het is gewoon niet winstgevend voor een bedrijf om (gaming)muizen speciaal voor linkshandigen te maken.
Rietveldusa @Derkster30 augustus 2022 20:37
ik raad je de G903 aan. heel erg tevreden van, en zowel rechts als linkshandig te gebruiken.
Zeurkool 30 augustus 2022 14:24
Ik heb momenteel de G502 Hero van net een jaar oud, maar die begint proplemen te krijgen. Clickt uit z'n eigen dubbel, of laat gewooneen venster los tijdens het slepen. Ik ben nu aan het uitkijken naar een nieuwe muis maar dat zal geen Logitech worden denk ik.
CriticalHit_NL @Zeurkool31 augustus 2022 02:04
Probleem zit het hem in de veranderingen die ze hebben doorgevoerd in de tussentijd waardoor die switches dus op de nieuwere muizen steeds slechter zijn gaan werken. De oude MX518 muizen werkten alles nog prima binnen specificaties met genoeg voltage waardoor deze veel langer goed blijven werken.

Ik durf best te stellen dat letterlijk elke muis die Logitech sinds de G502 generatie heeft uitgebracht deze problemen vertoond.

Zo heb ik zelf de Proteus Core nog liggen, dat is de eerste G502 variant zonder RGB, ding is binnen 2 jaar versleten wegens dat de voetjes bij zowel deze muis als de G Pro gewoon binnen 2 jaar wegslijten, verplaatsen door loslatende lijm en zelfs scheuren vertonen.

Scrolwiel is overigens ook een rammelbak en voelt 'mushy' aan bij de G502 waardoor het sidescrollen ook vaker incidenteel wordt ingedrukt maar ook het metalen wiel geeft niet echt grip. Komt er nog bij dat bij zowel de G502 en de G Pro, en ik wed bij heel veel recente Logitech muizen, dat deze soms de nare eigenschap te hebben als je 1x naar voren scrolt op sommige punten deze doodleuk weer 1x terug scrolt, de feedback voelt hierbij ook niet prettig aan.

Bij de G502 is de kabel overigens ook stug, het gevlochten gedeelte was binnen 2 jaar door midden gesleten bij mij. De G Pro dan weer niet de vlechtingen zijn strakker maar ook nog altijd een stugge kabel.
En bovendien is de G502 gewoon zwaar en kan soms vermoeiend werken.

Overigens heb ik de G Pro eens laten vallen en toen klonk de switch van de muisknop niet helemaal jofel alsof hij al krakend ergens langs op moest klikken in de switch, paar keer rammen op de toets en het leek weer even beter maar de positie van indrukken heeft hier invloed op.


Ben normaal nooit fan geweest van Razer en het leek altijd wel alsof die producten vroegtijdig gebreken gingen vertonen, maar ik moet zeggen dat ik met de recente Razer Viper Mini en de Basilisk V3 zeer blij ben.
En doordat beiden Razer muizen optische switches gebruiken is dat dubbelklik geneuzel ook verleden tijd.

De Viper Mini is denk ik wel m'n favoriet qua 'greep' met de palm en het kost totaal geen kracht deze ook op te tillen doordat deze lekker licht is, maar met m'n huidige bureau kan ik met de houding beter overweg met de Basilisk V3. De kabel is ook een stuk minder stug en mooi gevlochten bij beiden.

De gliders onder de Viper Mini vertonen zelfs na 2 jaar nog geen slijtage (in alle gevallen stoffen muismatten) en ook gewoon door het grotere glider-oppervlak soepeler glijden dan de Logitech alternatieven.

Ook de Basilisk V3 glijdt met deze voetjes soepeler dan de G502. De scrolwielen voelen ook bij beiden degelijker aan en niet 'mushy', je moet ook enige moeite doen om de sideclick van het scrolwiel bij de V3 te activeren dus minder snel per ongeluk. Eigenlijk is de Basilisk V3 een copy-cat van de G502 maar op 99% van de vlakken gewoon beter uitgevoerd en is ook lichter dan de G502.

Enige wat beter kan is de software want spellen en programma's kunnen in zijn geheel bevriezen of niet opstarten omdat Razer Synapse draait. Uitzetten ervan zorgt er helaas wel voor dat je geen aangepaste RGB kan gebruiken.

Verder zit de sniper knop van de Basilisk V3 verder weg dan bij de G502, vind ik persoonlijk niet erg want m'n duim bereikt t niet meer, zat altijd in de weg als ik de muis zou willen optillen en gaf een gevoel van minder grip op de muis, wel mooi om te zien hoe dat bij de G502 X beter weggewerkt kan worden.

Als ik de G502 X zo zie zijn de voetjes vergelijkbaar zoals Razer nu heeft, nu maar hopen dat het ook beter is. Vind de styling wel een vooruitgang maar de betrouwbaarheid moet zich nog maar uitwijzen. Voorlopig blijf ik bij Razer qua muizen.

Logitech heeft hier de kansen voor een toetsenbord ook al verloren want US Qwerty blijven ze weigeren te leveren in Nederland, wie niet aan de wensen wilt voldoen krijgt geen klanten.
thisisjazz @CriticalHit_NL31 augustus 2022 16:56
Hm ik heb de 502 al sinds release en herken de problemen niet helemaal. Misschien heb ik dan ook geluk gehad. Ik heb geen last van dubbel clicks. Ook de scroll vind ik eigenlijk wel prettig werken. Ik werk altijd met mouse skates dus slijtage onderin ook geen sprake van. Ik vind het een hele fijne muis en het is dat ik niet meer zoveel game als vroeger maar anders had ik zeker de draadloze variant gehaald. Nu deze uit is gekomen is het wel weer tijd voor een andere muis. De prijs is wel wat fors dus zodra die is gedaald stap ik over. Alleen het design van Razer is voor mij al reden genoeg om niet over te stappen. Het zal vast een fijne muis zijn.
33Fraise33 @Zeurkool30 augustus 2022 21:31
Ik heb hetzelfde probleem gehad met mijn G903 (waar ik bij release een slordige 180 euro voor betaald heb).
Uiteindelijk de switches zelf vervangen voor enkele euros en sindsdien geen issues meer.
PD2JK @33Fraise3330 augustus 2022 21:47
Omron switches? Die zitten in mijn MX518, na 15 jaar nog steeds werkend.

[Reactie gewijzigd door PD2JK op 22 juli 2024 14:15]

player-x @PD2JK31 augustus 2022 19:45
Je hebt twee type Omron switches, Japanse en Chinese en er is echt een verschil, laat Logitech nauw net de goedkope Chinese troep gebruiken om een of twee euro te besparen. >_<

Daarnaast heeft het streven naar de ultieme zo zuinig mogelijke draadloze muizen gezorgd dat hier door ook de micro-switches falen, wie had het ooit gedacht, maar het blijkt dat naast een maximale stoom belasting micro-switches ook een minimale belasting hebben om goed te kunnen blijven werken (goeie nerdy video en TL;DR samenvating voor ieder die wil weten waarom ze dubbel kliks hebben), hierdoor hebben veel micro-switches gefaald in vele Logitech muizen.

Hier kan je de review lezen van mijn G613 Logitech G613 Wireless Mechanical, die ook last had van falende micro-switches, en hoe ik het heb opgelost.

Moet wel zeggen, dankzij Logitech ben ik een expert geworden over de werking van micro-switches, maar of dat nou iets wat ik echt wilde worden....................... |:(

Wat ook jammer is, en waar ik zeer teleurgesteld over ben, is dat Logitech niet thuis geeft als je met een aantoonbare ontwerpfout garantie probeert te claimen na de garantie tijd, zelf bij een €125 kostende product als de G613.

Ben wel blij dat ze nu zijn overgestapt naar optische schakelaars, de kans dat die gaan falen wordt daar mee wel een heel stuk kleiner, hoop dat ze nu dergelijke schakelaars in al hun producten gebruiken!

[Reactie gewijzigd door player-x op 22 juli 2024 14:15]

33Fraise33 @PD2JK31 augustus 2022 22:51
Omron inderdaad en zoals hieronder gezegd heb ik de japanse besteld om de chinese te vervangen.
Oberon.Sedai @Zeurkool30 augustus 2022 21:58
Ik gebruik nog altijd 2 MX510 muizen van Logitech. Niet stuk te krijgen.
Tasandriel @Zeurkool30 augustus 2022 22:04
Dat probleem heb ik hier ook al gehad met mijn G502.
Na 2 jaar intensief MMORPG waren de rechtermuisknop en de back knop versleten. Gelukkig kan je inderdaad gewoon de switches vervangen (of het gehele printplaatje) voor een paar euro. Enige jammere is dat je ook wel best direct nieuwe voetjes mee besteld want die moeten er meestal aan geloven als je aan de schroeven wil geraken.
denios @Zeurkool31 augustus 2022 02:28
Ik kan je van harte de Glorious Model I aanbevelen.
Net een maandje in huis, en is bijna alles wat de G502 was, maar dan een stuk lichter.
Tevens de optie om knoppen te veranderen (meegeleverde variatie aan knoppen) of zelfs verbergen.
Enige nadeel zou ik de bouwkwaliteit noemen, maar alleen bij heftige babyrage episodes :P
Silverhaze_NL @Zeurkool31 augustus 2022 12:12
Als linkshandige heb ik niet zo heel veel keuze helaas.
Nu de afgelopen maand de Razer Viper 8hz gekocht en de Razer Naga left handed edition.

Beide super muizen, enige probleem waar ik last van heb met beide muizen is dat ze uit zichzelf bewegen.
Soms best irritant tijdens het gamen, dan trilt het beeld een beetje. Zijn echt mini bewegingen wat hij maakt waardoor het meer op trillen lijkt, het is niet zo dat de muis cursor een centimeter verschuift ofzo.
Clean install Windows al gedaan, geen geluk. Andere USB poorten geen geluk.

Had de Logitech G903 in bezit, maar na een paar maanden was hij ook aan het dubbelklikken.
Super tevreden met de Naga, alleen die microstutters zijn soms heel irritant.
Rzarect0r 30 augustus 2022 09:06
160 euro :X
Mizgala28 @Rzarect0r30 augustus 2022 09:10
Gelukkig gaan bekende merken zoals Logitech en Razer snel in de aanbieding.
Rzarect0r @Mizgala2830 augustus 2022 09:13
Ja mijn huidige superlight G pro heb ik voor 90 of 95 euro gekocht en dat vond ik wel mooi.

Heb zelf de G900 gekocht toen die uit kwam voor rond de €180, prima muis destijds, alleen begon die na de garantieperiode steeds zijn verbinding te verliezen (zowel wireless als bedraad) en kon Logitech/Coolblue niks meer voor mij doen :( Grappig genoeg werkt mijn MX518 nog steeds :P

[Reactie gewijzigd door Rzarect0r op 22 juli 2024 14:15]

equit1986 @Rzarect0r30 augustus 2022 09:33
ik heb nog een eerste MX518 liggen, beste muis ooit gemaakt.
DigitalExorcist @equit198630 augustus 2022 09:36
Oh de MX518 is héérlijk. Super lang gebruik van gemaakt totdat die écht helemaal gaar was. Daarna de nieuwe MX518 en die doet het nog steeds perfect. Heerlijke muis.

Zakelijk heb ik de MX Master 3.. ook een ideaal ding.
equit1986 @DigitalExorcist30 augustus 2022 09:40
zakelijk heb ik de G602 omdat deze lekker zwaar en ergonomisch is.
Maar die MX518 heb ik als gamemuis aan mn oudste gegeven nu. De legacy lives on!
Crazy Harry @DigitalExorcist30 augustus 2022 13:51
Gemiste kans dat ze hier hetzelfde scrollwheel niet ingegooid hebben.

Zou de ideale muis geweest zijn.
zapmaster @DigitalExorcist30 augustus 2022 17:12
Heb ook al jaren een MX518. Helemaal gaar en het rubber was plakkerig geworden. Online een vervanging gezocht, maar uiteindelijk niet gevonden.
Na een doorsmeerbeurt en een uur poetsen met alcohol was hij weer bruikbaar.
Als er ooit wel een goede vervanger komt ga ik daarvoor, maar ik betwijfel het.
A dJ @zapmaster30 augustus 2022 23:50
Alcohol i.c.m. rubber is niet aan te raden. Dat tast het rubber aan op termijn. Grote kans dat de plakkerigheid door het gebruik daarvan is gekomen. Heb ooit mijn Saitek X52 uitgeleend aan een vriend die dat ook niet wist. Kreeg hem plakkerig terug.... en bedankt.
Megalodon86 @equit198630 augustus 2022 09:46
Hoho... dat was de G5 toch wel.
equit1986 @Megalodon8630 augustus 2022 09:54
ik heb persoonlijk nooit zo van de G5 gehouden, maar qua gaming was die MX518 echt toen zeker in mn Counter Strike periode, zijn tijd ver vooruit.
Stonehawk @Megalodon8630 augustus 2022 10:17
Ik heb er twee gehad de oranje/grijs en de blauw. Beide heb ik moeten vervangen. Bij 1 was het draad kapot gegaan. Bij de andere gingen de knopjes kapot. Ik maak nu al meer dan 8 jaar gebruik van g400s en die is voor mij toch kwalitatief de betere muis.
SkullboyNL @Megalodon8630 augustus 2022 09:55
Ja de G5 is de beste muis ooit gemaakt. Pas net 1 jaar geleden vervangen voor de g502 omdat de G5 rare kuren kreeg.
core_dump @SkullboyNL30 augustus 2022 15:11
Ik gebruik ze beiden nog steeds. De nieuwe stond al op de radar maar flikkerde daar snel weer vanaf omdat het gewicht niet is in te stellen. Ik houd van een zware muis en die moderne lichte dingen zijn niets voor mij.
K0L3N @Megalodon8630 augustus 2022 10:33
Grappig dat je dat gedrocht noemt. Ik dacht dat toch wel redelijk algemeen bekend was dat ze daarmee de plank behoorlijk mis hadden geslagen.
Het probleem zat hem in de lasersensor, deze had moeite met snelle bewegingen, waardoor deze voor veel gamers niet te gebruiken was. Eigenlijk was hij in alles een slechtere versie van de MX518, waardoor je veel mensen dus terug zag gaan naar die muis in die tijd.
Megalodon86 @K0L3N30 augustus 2022 10:42
Blijkbaar gamede ik niet hard genoeg dan. Ik heb hem echt héél lang gebruikt. Totdat ik de G502 kocht twee jaar geleden (en vóór die G5 had ik volgens mij zo'n MouseMan Wheel optical).
K0L3N @Megalodon8630 augustus 2022 11:09
Zou goed kunnen hoor, het probleem was vooral erg merkbaar bij lagere sensitivity settings. Ik heb er toen ook een tijdje een gehad, maar heb door die problemen uiteindelijk een andere muis moeten kopen.

Overigens leuk om de forum posts uit die tijd terug te kijken, en te zien hoe ver we zijn gekomen sinds toen: https://www.esreality.com...ngpost&id=1265679&page=21.

Nu zit ik op de G pro superlight, en die is echt geweldig.
core_dump @K0L3N30 augustus 2022 15:12
Het is meer dat de mx518 het goedkopere, uitgeklede broertje was van de G5, dat verklaart ook de populariteit bij de massa.
sdk1985 @equit198630 augustus 2022 10:35
Dat is voor mij de veel lichtere intellimouse optical van Microsoft :P.
souljah1h @sdk198530 augustus 2022 12:29
Eerst de 1.1 en later de 3.0 (deze nog steeds in gebruik)
boonzaai @equit198630 augustus 2022 11:05
Deze was nog veel beter: M-CW47
Osiummaster @Rzarect0r30 augustus 2022 09:51
G305 lightspeed slechts 40 euries voor een zeer snelle en lichte muis.
Rzarect0r @Osiummaster30 augustus 2022 09:53
Het loont inderdaad enorm om te wachten op acties, zo heb ik die 305 voor rond de 25 euro weten te scoren.
dipje2 @Osiummaster30 augustus 2022 12:49
G305, "the poor man's g-pro". Lightspeed, licht maar niet te licht, lichter te krijgen door een AAA ipv AA er in te doen. Wat een heerlijk ding. Voor mij geen 'mx518 was geweldig' gevoel meer, alleen maar die.

Heb ook bijzonder weinig andere muizen gezien bij Logitech waarvan ik dacht 'wat is de meerwaarde over de g305 nu?'. Kom meestal niet op een antwoord bij die vraag. Misschien als iemand heel graag RGB wil of meer knoppen, maar anders...

g305 is al een paar jaar de benchmark voor mij nu. En ik schrik heel erg van de prijzen van deze nieuwe G502, maar dan vergelijk ik 'afgeprijsde g305' tegenover 'nieuwprijs g502'. En een ander tijdperk met andere inflatie :'( .

Muizen blijven iets persoonlijks natuurlijk, maar na de mx518 en een Steelseries Ikari heb ik geen enkele muis gehad die ik pakte en gelijk dacht 'oh wat lekker'... sinds de g305 that is. De originele 502, de 403, een Mionix, een Roccat.. Nou, een Glorious Model O is geweldig en doet het nog steeds, maar schijnt slechte betrouwbaarheid te hebben. Maar dat is ook duidelijk een maatje groter dan een g305.
Morress @Rzarect0r30 augustus 2022 09:25
Konden ze wel, wilden ze niet.

Wired en bedraad? ;)

Mx518 is natuurlijk stuff of legends!
Astennu @Rzarect0r30 augustus 2022 14:03
Owh apart. Ik gebruik die van mij nog steeds dagelijks. heb er wel een keer een nieuwe accu in gezet maar verder werkt hij nog perfect. Vind het nog steeds een fijne muis en is ook linkshandig te gebruiken.
maddog4004 @Rzarect0r30 augustus 2022 09:18
Echt he. Nog keyboard erbij 250e. Wel met korte shift toets dan he want op marketing afdeling zit niemand die ooit een game heeft gespeeld.
RvdDungen @maddog400430 augustus 2022 10:35
Ergernis nummer 1 bij Logitech toetsenborden. Ze weigeren gewoon een 'normale' indeling uit te brengen in Nederland.
EnigmaNL @RvdDungen30 augustus 2022 11:10
Wat is volgens jou een normale indeling?
batjes @EnigmaNL30 augustus 2022 12:44
Het Nederlandse qwerty keyboard met de @ op de ` toets :Y)
EnigmaNL @batjes30 augustus 2022 12:57
Als je dat gebruikt ben je een van de weinigen :)
batjes @EnigmaNL30 augustus 2022 13:01
In de jaren 90 / begin 2000 waren ze nog redelijk populair, ik heb ze al jaren niet meer gezien.
EnigmaNL @batjes30 augustus 2022 13:08
Klopt, iedereen gebruikt nu VS Internationaal. Bij mij op het werk was onlangs een serie toetsenborden geleverd met QWERTY NL indeling en iedereen die er een kreeg was helemaal over de zeik.
RvdDungen @EnigmaNL31 augustus 2022 07:55
Grote linkershift, enter van 1 verdieping en backslash boven de enter. Us international dus.

Voor programmeerwerk en gamen zeer wenselijk.
EnigmaNL @RvdDungen31 augustus 2022 09:13
ANSI layout dus. Die kun je gewoon kopen van Logitech in Nederland. Dit is zelfs getypt op een Logitech toetsenbord met ANSI layout gekocht in Nederland.

[Reactie gewijzigd door EnigmaNL op 22 juli 2024 14:15]

Epsilon @EnigmaNL31 augustus 2022 15:07
Helaas, alle toetsenborden die Logitech verkoopt in NL zijn de ANSI layout en dat is juist die met korte linker shift en dubbel hoge enter.

Dit is is al een jaar of 10 standaard bij nieuwe uitgebrachte toetsenborden. Bij mij is het op gaan vallen bij de illuminated keyboards. Nooit gekocht, precies om deze reden.
EnigmaNL @Epsilon31 augustus 2022 15:24
Dat is onjuist, de ANSI layout heeft een lange linker shift en een lage enter. Jij denkt aan de ISO layout, die heeft een dubbel hoge enter en korte linker shift. Zie hier een overzicht van veelgebruikte layouts.

Bij Nederlandse webwinkels kun je beide layouts gewoon aanschaffen, dat heb ik altijd gedaan en werkt perfect. Al mijn Logitech toetsenborden zijn ANSI, dus een grote linker shift en een kleine enter.
Epsilon @EnigmaNL31 augustus 2022 16:13
I stand corrected over de layout :).

Echter "gewoon" een ISO layout aanschaffen is echter niet zo gewoon als dat je doet voorkomen ;).
EnigmaNL @Epsilon31 augustus 2022 16:24
Jawel hoor, men Googled, men klikt bij een webwinkel op bestellen, vult wat gegevens in, betaald en men ontvangt 1 á 2 dagen later het gewenste toetsenbord op de deurmat in ANSI layout. Kinderspel.

Zo doe ik het altijd en het werkt 100% van de tijd.

ANSI layout Logitech toetsenborden zijn online alom verkrijgbaar. In fysieke winkels wat minder maar dat hangt ook van het toetsenbord af. De Logitech G Pro is bijvoorbeeld volgens mij überhaupt niet in ISO verkrijgbaar en is dus altijd ANSI.

[Reactie gewijzigd door EnigmaNL op 22 juli 2024 14:15]

RvdDungen @EnigmaNL31 augustus 2022 19:34
Logitech verkoopt ze niet in Nederland. Ik heb het een paar jaar geleden geprobeerd en helaas. Ik kreeg dat ook terug van Logitech zelf.
EnigmaNL @RvdDungen31 augustus 2022 21:37
Logitech kan dat wel zeggen maar de praktijk is anders. Google zelf nou maar even dan zie je meteen dat ik gelijk heb.

Je kunt in Nederland gewoon ANSI layout toetsenborden van Logitech krijgen. Ik heb er hier 3 liggen, besteld bij diverse Nederlandse webshops. Zie bijvoorbeeld deze, of deze, of toch liever deze?

Zelf typ ik op dit moment op deze.

[Reactie gewijzigd door EnigmaNL op 22 juli 2024 14:15]

RvdDungen @EnigmaNL31 augustus 2022 22:40
Ik kan alleen maar spreken over mijn eigen ervaring enkele jaren geleden.

Ook via MM besteld met een plaatje wat de juiste layout liet zien. Toch kreeg ik een verkeerde opgestuurd. Het antwoord was toen dat dit de enige was die ze konden bestellen bij de leverancier. Nagevraagd bij Logitech en die bevestigde dat toen.

Goed om te horen dat het nu blijkbaar wel kan, maar dat was mijn ervaring.
Hees @EnigmaNL2 september 2022 17:31
Niet zozeer over de indelingen van de toetsenborden die je noemt maar de verlichting van de toetsen. Ik begrijp niet waarom de leestekens op deze toetsenborden niet worden verlicht. Dat past beter bij "echte" gamers? Ik vind het een gemiste kans.
DigitalExorcist @Rzarect0r30 augustus 2022 09:35
Prijs per meter afgelegd of per uur gebruik valt nog steeds reuze mee ;)
PommeFritz @Rzarect0r30 augustus 2022 10:21
Wow. Dat ga ik dus echt niet betalen voor een knaagdier.
Ik heb nu een G203 lightsync (nu 20 euro, bij aanschaf 50 geloof ik)) en krabbel me heel hard op het hoofd waarom de verschillen daarmee meer dan 100 euro zouden moeten kosten
tw_gotcha @Rzarect0r30 augustus 2022 10:57
Absurde prijs, de steelseries Rival 5 is een prima muis, kan precies hetzelfde voor 40 euro en is ook een vergelijkbaar deisgn. Na jaren logitech ben ik daaarop over gegaan.

[Reactie gewijzigd door tw_gotcha op 22 juli 2024 14:15]

Dwarlorf @tw_gotcha31 augustus 2022 18:54
Die kan helemaal niet hetzelfde want die mist 2 knoppen tov de G502
tw_gotcha @Dwarlorf31 augustus 2022 22:55
de twee knopen van de rival hebben ieder twee functies, naar boven en naar beneden, werkt erg goed. maar misschien hebben de knoppen van de logitech dat ook

[Reactie gewijzigd door tw_gotcha op 22 juli 2024 14:15]

Dwarlorf @tw_gotcha1 september 2022 06:12
Ah ok, dat wist ik niet. Interessant. Kan het muiswiel ook naar links en naar rechts ? Want ik gebruik werkelijk alle knoppen van mijn g502.

En kan je het profiel/profielen op de muis opslaan? En hoef ik geen account te hebben voor die muis om te werken zoals bij razr?

[Reactie gewijzigd door Dwarlorf op 22 juli 2024 14:15]

tw_gotcha @Dwarlorf1 september 2022 07:00
muiswiel kan niet van links naar rechts. De muis is bedraad trouwens. Ik zeg het iets verkeerd trouwens: 8 programmeerbare knoppen (exclusief dpi knop), links, rechts, midden (scrolwheel indrukken) zijkant: een grote tuimel knop met twee functies op en neer, 2 gewone knoppen naast elkaar eronder en nog een duimknop iets meer naar voren. Alles is programmeerbaar met keystrokes, macros en allerlei standaard operaties (behalve de dpi knop). Je kunt alles opslaan in profielen zonder account. Met account kun je de profielen online opslaan (ik heb zelf geen account). De software is nogal bloated want ze proberen hun spullen te marketen (headphones) en er zit een screensaver/filmpjes maker in geintegreerd met eigen hub en zo, en een deel is programmeren van de muis. Maar voor 40 euro vond ik dat wel okay. Ik heb grote handen en kan alle knoppen bereiken, met kleine handen weet ik het niet.

Dus ik weet niet of dit genoeg opties voor jou biedt?
Dwarlorf @tw_gotcha1 september 2022 07:49
De 2 standaard muisknoppen niet meegerekend gebruik ik nu 7 voor audio control. Waarvan ik de stopknop eigenlijk niet gebruik dus ik zou met 6 uit de voeten kunnen. Zal wel ff wennen zijn omdat ik nu anders gewend ben qua knop layout en daaraan gekoppelde functies. Maar eigenlijk overwoog ik een draadloze dus ik moet er nog even goed over nadenken. Sowiezo zal ik ergens willen uitproberen of de layout en werking vd knoppen me kunnen overtuigen. Ik zie dat de mediamarkt hier een showmodel heeft. Ik zal er na mijn werk eens langs gaan.

Oh en is ie van hard plastic? Want de grootste ergernis van mijn g502 is die rubber skin er op.
tw_gotcha @Dwarlorf1 september 2022 13:21
ik zit nu in de trein, zal vanavond even kijken. Voor wireless kwam ik steeds bij Logitech uit maar ik kreeg ook het rechterknop dubbleklik probleem waardoor ik niks meer kon doen. Dus ben ik op zoek gegaan naar iets anders.
Dwarlorf @tw_gotcha1 september 2022 16:40
Ik heb net even gecheckt. Het is volledig plastic. Dat is een positive.

Helaas nog geen G502 X om uit te proberen.

Wel ff gecheckt met de G502 Hero. De grote voorste knop zit bij de steelseries te ver weg van mn duim. Das weer een minpunt.

[Reactie gewijzigd door Dwarlorf op 22 juli 2024 14:15]

tw_gotcha @Dwarlorf1 september 2022 17:27
de heo heb ik ook bekeken. de duim knop zit nogal ver weg, mee eens.
Dwarlorf @tw_gotcha1 september 2022 19:40
Ik denk dan toch dat het een draadloze G502 X wordt.

Er zit nog steed rubber op. Dat is echt jammer. Evenveel maar wat anders verdeeld zo te zien.maar ik had het graag zonder gezien.

[Reactie gewijzigd door Dwarlorf op 22 juli 2024 14:15]

Tweddy @Rzarect0r30 augustus 2022 13:01
Dat is van een muis een olifant maken
Icrolux @Rzarect0r30 augustus 2022 19:18
Dit, ik ga echt geen 160 lappen, ik heb mijn muis en keyboard uit China, Reddragon m908 en durgod Corona en ik moet zeggen, het is robuuster dan razer en logitech. Ze maken die prullen expres slijtage gevoelig en duur dus ben ik afgehaakt.
HMC 30 augustus 2022 09:25
Prachtige muizen en ik koop ze iedere keer weer, vooral vanwege vliegwielmodus. Onmisbaar voor mij.

Maar echt bij iedere Logi-muis kan ik na een jaar of 2 à 3 weer een nieuwe kopen omdat de main, linkermuisknop iedere klik als dubbelklik gaat registreren. Dat is in productief werk gewoonweg onwerkbaar.

Of de knop als je het scroll-wiel indrukt houdt niet meer vast waardoor bijvoorbeeld het draaien om een model amper goed meer kan, etc etc.

Zucht
foppe-jan @HMC30 augustus 2022 09:58
ja dit lijkt mij verreweg het grootste probleem met *alle* logitech muizen (en mogelijk toetsenborden, nooit gekocht): ze zijn zo gebouwd dat ze na een jaar of 3 echt minder goed werken, of de finish onrepareerbaar smerig wordt, enzovoorts.. En daar zeggen recensies helaas bar weinig over.

[Reactie gewijzigd door foppe-jan op 22 juli 2024 14:15]

Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod
@foppe-jan30 augustus 2022 10:48
De kwaliteit lijkt de laatste jaren ook gedaald te zijn. Ik heb veel sneller last van slijtage / niet meer schoon te krijgen zijkanten etc. Dit dermate dat ik absoluut geen Logitech muis van deze prijs zal kopen. Rond een jaar of 2 a 3 werkt het geheel minder en is de muis weer snel aan vervanging toe.

[Reactie gewijzigd door Bor op 22 juli 2024 14:15]

Jonathan-458 @foppe-jan30 augustus 2022 23:19
Lijkt idd beetje “planned obsolescence”, had eerder de G5 welke ik ruim 10 jaar probleemloos heb gebruikt. De G502 prometheus heb ik nu ongeveer 5 jaar en hier zijn de switches van vervangen wat best een gedoe was.

Als hij het nogmaals begeeft ga ik elders zoeken.

Logitech kan ik niet meer aanraden.
rsbroer @HMC30 augustus 2022 10:10
Yep, probleem van vele muizen.

De micro switches slijten en gaan inderdaad problemen veroorzaken zoals dubbel klik registratie, of selecties die je sleept die opeens ergens neervallen omdat de linkermuisknop even "loslaat"

Heb in het verleden nog wel eens microswitches vervangen in wat duurdere modellen.
Tegenwoordig hou ik het bij een draadloze muis van 15 euro die ik bij de eerste knop problemen weer vervang, meestal ergens tussen de 2 en 4 jaar
BHStar @HMC30 augustus 2022 10:33
Dat is ook de reden dat ik dit jaar mijn Logitech G5 een schoonmaakbeurt heb gegeven (van binnen), alle muizen van vrienden sneuvelen in een paar jaar, terwijl mijn vertrouwde G5 al meegaat sinds 2007.
The__B @BHStar30 augustus 2022 11:12
Ik heb ook al sinds 2007 een G5, vond ik toen een dure muis maar vergeleken met alle dure meuk die nu uitkomt een van mijn beste aankopen ooit geweest. 2 jaar terug voor het eerst van binnen even goed schoon gemaakt (katten...) en net voor de 2x nieuwe muizenvoetjes eronder geplakt omdat die weg gesleten waren. Hoop dat hij nog vele jaren mee mag gaan.
Cid Highwind @HMC30 augustus 2022 12:33
Ik heb ook vrijwel alle varianten van de MX serie doorlopen om bij de laatste Logitech tabee te zeggen. Het is een probleem wat ze nooit onder controle hebben gekregen. Ik vraag me dus vooral af of deze nieuwe serie hier dus gevoelig voor is, of dat het nog steeds een risico is.
Kees BOFH @HMC30 augustus 2022 12:47
Ik weet niet hoe het met jouw computergebruik zit, maar ik gebruik mijn muis vrij veel op een dag; dus veel clicken, scrollen en bewegen. Het blijft een mechanisch iets, en iets wat ik zo veel gebruik verwacht ik niet dat het 5+ jaar meegaat. En het is wel mijn 'interface' tot de computer, dus samen met mijn toetsenbord zijn het geen zaken waar ik op bespaar.

Dus ja, elke 10k-15k uur gebruik vind ik niet heel erg vreemd. Als je minder gebruik maakt van de muis dan zou ik ook wel zo'n 10k gebruiksuur verwachten; met 2 uur per dag zit je dan op zo'n 14 jaar.
Wolfos @HMC30 augustus 2022 13:54
Ik heb nog het eerste model G502 (Proteus Core) en die werkt na 5 jaar nog steeds. Het lijkt erop dat Logitech sindsdien hard achteruit gegaan is qua kwaliteit.
Tasandriel @Wolfos30 augustus 2022 22:08
De mijne is intussen ook 6 jaar oud (G502 Proteus Core) maar die zit intussen toch al aan zijn 2de top cover (vorige was volledig afgesleten aan de zijkanten, textuur was weg), 2de rechter muis switch en 2de back button. En ik ga echt duurzaam om met mijn spullen…
rnenator @HMC30 augustus 2022 15:46
Beide bekende problemen die bovendien niet opgelost zijn in nieuwere en luxere modellen. Ik laat na 2 kapotte muizen (G500 kapot linkermuisknop en G603 kapot scrollwiel) Logitech links liggen.

Ik muis nu met een Razer Basilisk Ultimate en die kan ik iedereen aanraden die interesse heeft in vergelijkbare Logitech muizen. Kost hetzelfde, maar ik kan na 6 maanden gebruik nog niets zeggen over duurzaamheid (tot nu toe werkt het goed).
Artiblade @HMC30 augustus 2022 14:33
In theorie zou deze langer mee moeten gaan dan de oude g502's omdat optical switches immuun zijn voor dubble clicking maar ik zou zelf nog de basilisk v3 nemen omdat die switches beter aanvoelen
87Dave @HMC30 augustus 2022 20:59
Maar echt bij iedere Logi-muis kan ik na een jaar of 2 à 3 weer een nieuwe kopen omdat de main, linkermuisknop iedere klik als dubbelklik gaat registreren. Dat is in productief werk gewoonweg onwerkbaar.
Ik heb hetzelfde probleem met Logitech. Hun muizen hebben waardeloze switches met een levensduur die ontworpen is om >95% van de gevallen net langer dan garantieperiode te gaan.
Ik heb al 2 verschillende modellen Logitech muizen gehad met binnen het jaar dat dubbelklik probleem. Omdat ik de muis extreem intens gebruik voor zowel werk als gaming, had ik het 'geluk' dat het gepland defect binnen het jaar en dus zonder probleem binnen garantie was. Maar Logitech beschouw nu als brol die ik nooit meer wil.
Ben ik op Razer Viper Ultimate overgeschakeld en tot nu toe houdt die het toch al 20 maanden uit wat al dubbel zo lang is als Logitech shit.
HKS-Skyline 30 augustus 2022 09:12
Wat een belachelijke prijs, en waarschijnlijk maakt hij nog altijd gebruik van de zelfde flutswitches als de andere G502's waardoor na 2 jaar je dubbel clicks krijgt of de muisknop ingedrukt houden niet goed meer werkt. De normale G502 is vaak in de aanbieding voor rond de 35 euro, maar sinds ik een Razer Basilisk V3 heb heb ik niet meer naar mijn G502 omgekeken, de razer software is naar mijn mening beter, de muis is van betere kwaliteit en het scrollwiel is prettiger. Je moet wel uit een hele hoge boom op je hoofd zijn gevallen wil je 160 euro voor deze logitech neertellen.
BHStar @HKS-Skyline30 augustus 2022 09:14
Ik snap dus niet waarom de review hier niet op in is gegaan. Het bekende euvel van de G502 is toch juist de switches / het dubbelklik-probleem. De enige reden dat ik de review opende was om te kijken of dat nu opgelost is.

edit: zoals @MathijsR benoemde is er wel een paragraaf aan de switches gewijd. Ik hoop dat het probleem hiermee gefixt is.

[Reactie gewijzigd door BHStar op 22 juli 2024 14:15]

rsnubje Testlabcoördinator @BHStar30 augustus 2022 09:18
Dat komt omdat de muis nog geen 2 jaar oud is en dit probleem nog niet vertoont. Kom over 2 jaar nog eens vragen :+

Ondanks dat het een potentieel probleem is, is het niet iets dat je even makkelijk op de proef kan stellen. Overigens is de G502 die ik gebruik thuis ook alweer ruim 2 jaar oud en heb er ook (nog) geen last van. *knocks wood*
_Pussycat_ @rsnubje30 augustus 2022 10:00
Nou ja, je zou dus wel op onderzoek uit kunnen gaan of die switches beter zijn, het zal vast niet dit jaar pas uitgevonden zijn. En met een automatische test zul je de 2 jaar vast tot een paar weken kunnen reduceren.
rsnubje Testlabcoördinator @_Pussycat_30 augustus 2022 10:16
Ik weet niet of dat de makkelijkste manier is, het is niet moeilijk om te maken, maar kost dus even tijd. Ik vraag me af hoe makkelijk het is om de switches te bekijken/noteren die erin zitten, maar dan moet je hopen dat er wat zinnigs op staat om ze te herkennen.
skapiche @_Pussycat_30 augustus 2022 11:07
Een geautomatiseerde test heb je in dit geval niet heel veel aan omdat deze 'te consequent' zijn.

Klinkt misschien als een vreemde stelling, maar de switches die logitech voorheen gebruikte waren Chinese Omron switches die 'rated' waren voor 20 miljoen clicks. In de praktijk zijn deze switches echter kwetsbaarder dan de Japanse variant, welke goed is voor 10 miljoen clicks.
De grootste reden hiervoor voor zover ik heb begrepen is dat de Chinese minder kracht nodig hebben om ingedrukt te worden, en het daarom makkelijk is om ze te hard in te drukken. 1x een iets te aggresieve klik kan al voor overmatige 'slijtage' zorgen. Er van uit gaande dat niemand precies de juiste hoeveelheid druk uitoefend bij elke klik, zullen de 20 miljoen clicks in de praktijk nooit haalbaar zijn.

De Japanse switches zijn hier veel beter tegen bestand en zullen in de praktijk langer mee gaan.
Ik heb de switches in mijn G903 na 1,5 jaar vervangen voor de Japanse omdat ik inderdaad dubbelkliks kreeg en er ook niet echt meer een voelbare klik was. Met de nieuwe switches doe ik nu al ruim 2 jaar en deze voelen nog steeds als nieuw.

Thanks for coming to my TED talk.
Cid Highwind @rsnubje30 augustus 2022 12:34
Dan vraag je als reviewer toch na of deze problemen expliciet zijn aangepakt of niet? Nu wordt de hamvraag niet beantwoord en lees je in feite een veredelde unboxing.

Logitech heeft nu eenmaal een behoorlijk slechte reputatie wat betrouwbaarheid betreft. Ze hebben hier beterschap te bewijzen voordat nieuwe features interessant zijn. Zeker bij dit prijsniveau.

[Reactie gewijzigd door Cid Highwind op 22 juli 2024 14:15]

rsnubje Testlabcoördinator @Cid Highwind30 augustus 2022 12:39
Ok, maar stel wij doen zo'n navraag. Zou je Logitech op hun blauwe ogen geloven (zeg maar, wij van wc eend), of eerder een reviewer die je wel vertrouwt.
Cid Highwind @rsnubje30 augustus 2022 14:01
Dat eerste heeft twee effecten:
1. Het is een duidelijk teken naar de fabrikant dat men skeptisch is naar aanleiding van hun producten uit het verleden, hetgeen als gerespecteerde site in ieder geval effect zou moeten hebben (meer dan klaagthreads op fora bijvoorbeeld).
2. Een uitspraak biedt een stok om mee te slaan met betrekking tot de conformiteit van het product.

Verder kan het natuurlijk enkel middels een duurtest worden bevestigd. Echter mocht je hen op hun woord geloven en blijkt het een leugen te zijn, heb je meteen bevestigd dat het bedrijf niet alleen een kwaliteitsprobleem heeft, maar tevens een integriteitsprobleem.

Dergelijke zaken helpen een consument in ieder geval meer in hun keuze dan een onderwerp in z'n geheel niet benoemen. Nu kan je enkel hopen dat duurzaamheid überhaupt een criterium was voor de nieuwe switches.
spokje @BHStar30 augustus 2022 09:45
Niet alleen van de 502. Een hele rits muizen van Logitech hebben hier last van. Reden voor mij om over te stappen naar Razer. Dat was ook de enige reden overigens want verder beviel Logitech me prima. Maar muisknop ingedrukt houden registreerde die niet meer.
!GN!T!ON @spokje30 augustus 2022 10:13
Razer heeft precies dezelfde problemen, zie mijn post verder naar onderen, ik ben ervaringsdeskundige op dat vlak... |:(

Enige verschil is dat met Logi het twee jaar duurt voor de boel stopt met werken, mijn ervaring met Razer tot noch toe is dat die de twee jaar nog niet eens uitzingen.
spokje @!GN!T!ON30 augustus 2022 10:16
Die van mij zou iets van laser switches moeten hebben oid. Als ie eerder stuk gaat dan 2 jaar garantie. Mocht het na de garantie zijn koop ik wel een muis van Trust ofzo :+
!GN!T!ON @spokje30 augustus 2022 10:21
Ik help je hopen :+ Mijn ervaring was met een DeathAdder V2 (+ zijn RMA/Garantie vervanging) die allebei binnen 1,5 jaar kapot waren en een Orochi, die hield het bijna precies 2 jaar vol en hield er toen ook mee op, echt 1 week buiten de garantieperiode. :+
spokje @!GN!T!ON30 augustus 2022 10:24
Volgens mij heb ik iets van een basilisc oid. Fingers crossed :+
Youri135 @BHStar30 augustus 2022 09:23
Zelfde verhaal bij de G604
XCaliburD @BHStar30 augustus 2022 10:28
Luck of the draw misschien, maar ik gebruik zelf de G502 (Proteus Core) sinds 2014 en heb hier nog geen enkel probleem mee gehad in al deze jaren. Behalve de één a twee keer een verhoging/verlaging van DPI op profielen door firmware updates.
EnigmaNL @HKS-Skyline30 augustus 2022 09:47
Razer staat ook bekend om dezelfde dubbel click problemen. Dat jij er nog geen last van hebt gehad zegt heel weinig.
spokje @EnigmaNL30 augustus 2022 10:18
Hoe fucking moeilijk kan het zijn voor de twee fabrikanten die de halve markt in handen hebben om de meest BASALE functie op een muis goed te implementeren :+
EnigmaNL @spokje30 augustus 2022 10:39
Ik vermoed dat het een producteigenschap is van het type switches dat gebruikt wordt. Logitech gebruikt Omron switches en Razer gebruikt tegenwoordig een eigen merk maar beide kunnen het dubbel click probleem ontwikkelen op den duur.
_Pussycat_ @spokje30 augustus 2022 12:00
Maar de LEDs doen het toch? :+
spokje @_Pussycat_30 augustus 2022 13:47
Nog wel :p
Mday @HKS-Skyline30 augustus 2022 09:53
Precies dit. Had altijd de G502 gebruikt, tot me opviel dat ik níet meer een FPS kan spelen. Ik schoot te snel of mijn ADS wilde niet vasthouden. Er ging een wereld voor me open - de dubbelclick checker sloeg al na een paar kliks rood uit.

Grootste verbazingspunt is dat dit probleem breed bekend is en na veel heen-en-weer gesteggel zeiden ze 'sorry, je bent na 2 jaar uit garantie, pech gehad.' - Alsof je de klok er op gelijk zette. En ik doe oprecht niks raars met mijn muis, nee. Leuk dat je je vasthoudt aan je garantietermijn, maar je klant ben je kwijt.

Dat de switches zijn veranderd verbaast me niks. Hoop dat het euvel is verholpen.
Dat ding openmaken om het te fiksen is trouwens ook geen goed idee - de veertjes en rubbertjes moet je met veel beleid loshalen, en de plastic klemmetjes zijn broos. Het is volslagen idioot dat we het allemaal prima vinden dat een product na 2 jaar zijn levensduur heeft volbracht en naar de kliko kan. Om over de prijs maar te zwijgen. Ik vind dat de wettelijke garantie op een computermuis wel iets langer is dan 2 jaar.

De Razer Basilisk V3 was kort wennen (want lichter), maar wel, gewoon goed.

[Reactie gewijzigd door Mday op 22 juli 2024 14:15]

!GN!T!ON @Mday30 augustus 2022 10:14
Die gaat binnen niet afzienbare tijd ook die dubbelclicks vertonen net als de Logitech, want Razer heeft daar net zoveel, zo niet meer, last van als Logitech.
Raphire @!GN!T!ON30 augustus 2022 20:53
Razer in de basilisk v3 gebruikt optische switches, net als logitech in de g502 x. Deze zijn een stuk minder gevoelig voor dubbelclick problemen door de optische aard.
!GN!T!ON @Raphire31 augustus 2022 15:39
Hmm, had ik misschien de verkeerde razer gekocht, heb 2 deathadders versleten in 2 jaar met dubbel click issues en een razer laptop muis (orochi?) ook precies 1 week nadat de garantie was afgelopen.
Tadream @Mday30 augustus 2022 13:50
Heb al jaren een G502 Hero en knock on wood hij doet het nog steeds prima, ligt voor mij erg prettig in de hand en wordt dagelijks intensief gebruikt.
Zal ook eens op die dubbelklik checker kijken. Misschien schrik ik ook wel (of misschien wil ik het niet weten).
MathijsR @HKS-Skyline30 augustus 2022 09:20
Letterlijk uit het artikel:
Logitech heeft namelijk hybride switches toegepast, een beetje wat we van toetsenborden met optomechanische switches kennen. Er is namelijk een metalen strip die voor de voelbare en hoorbare klik moet zorgen, maar die doet elektrisch niets. Een optische switch, dus met een lichtbundel die onderbroken wordt, zorgt voor de daadwerkelijke actuatie. Logitech noemt zijn hybride switches Lightforce en de partner voor productie is nog steeds Omron, dat ook de gewone G502-switches maakte. In de praktijk klikken de knoppen prima, al zijn ze aan de luide kant en hoor je de metaalstrip duidelijk klikken.
Dus wel andere switches, zelfde fabrikant
HKS-Skyline @MathijsR30 augustus 2022 10:23
Dat wil niet zeggen dat ze beter zijn, er zijn ook al problemen gemeld met andere merken die dit soort switches gebruiken.
BHStar @MathijsR30 augustus 2022 10:25
Daar heb je een punt, ik heb er overheen gelezen. Ik had verwacht dat ze bij het stukje 'geschiedenis' het euvel wel aan zouden snijden.
!GN!T!ON @HKS-Skyline30 augustus 2022 10:12
maakt hij nog altijd gebruik van de zelfde flutswitches als de andere G502's waardoor na 2 jaar je dubbel clicks krijgt of de muisknop ingedrukt houden niet goed meer werkt.
Grappig, dat is nu juist mijn ervaring met Razer spul... Twee keer een Razer muis gehad die allebei na minder dan 2 jaar niet meer konden dubbelklikken of de linkermuisknop vasthouden, een van de muizen nog omgeruild nadat na 3 maand de knoppen aan de zijkant ineens compleet niet meer werkten, 4 maanden later weer het zelfde issue. Ook een Razer tobo gehad die binnen een jaar kuren kreeg.

Geen Razer meer voor mij i.i.g. wat ik overigens wel jammer vind, want het spul past wel in mijn smaak qua uiterlijk (zwart, strak, niet al te flashy als je de lichtjes achterwege/uit laat) en de muis lag erg lekker in de hand. Helaas was de bouwkwaliteit van al dat Razer spul echt flut.
Artiblade @HKS-Skyline30 augustus 2022 14:35
De main buttons zijn omron optical (met een Logitech logo er op geplakt) laatste keer dat ik het gecheckt heb. Ze zouden in theorie immuun moeten zijn voor double clicks maar ik weet niet zo zeker of ze goed voelen of niet
jorde @Artiblade30 augustus 2022 17:15
Dat hangt af van of het japanse of chinese Omron's zijn. Ik heb zelf in m'n g502 LS ze vervangen met japanse en sinds dien geen last meer van dubbel clicks.
Artiblade @jorde31 augustus 2022 22:58
dit zijn omron opticals dus compleet anders dan omron D2F-01-F (jp omron) of D2FC-F-K (50M china omrons)
delphium @HKS-Skyline30 augustus 2022 19:49
Die clickproblemen komen door statische elektriciteit. Ik heb het met mijn G900 ook als ik een kunststof mat gebruik. Even uitzetten en flink wat klikken lost het probleem tijdelijk op. Een stoffen muismat (of geen muismat) zou het probleem voorgoed op moeten lossen.
EnigmaNL @Cergorach30 augustus 2022 09:46
Functies die we toch niet gebruiken? Spreek voor jezelf...
Mizgala28 30 augustus 2022 09:06
Links van je linkermuisknop zitten twee knoppen om de dpi van de sensor aan te passen
Maar dan zegt de min punt
Dpi-switch niet in muis op te bergen
Lees ik dat nou goed of gaat het om iets anders?

[Reactie gewijzigd door Mizgala28 op 22 juli 2024 14:15]

Bart ® Moderator Spielerij/AI @Mizgala2830 augustus 2022 09:18
Gaat om deze knoppen:
https://tweakers.net/i/kN...17726.jpeg?f=imagegallery
Mizgala28 @Bart ®30 augustus 2022 09:21
Dat verklaart mijn verwarring, om 1 of een andere reden laadt mijn mobiele browser die foto's niet in, zag het erdoor over het hoofd.

desktop werkt wel prima, ligt dus aan mijn telefoon

Bedankt voor de link overigens :)
Haribo112 @Mizgala2830 augustus 2022 09:59
Dit viel mij ook op. Er is dus een verwisselbare knop, en de knop die je op dat moment niet gebruikt is niet in de muis op te bergen. Daar gaat het minpunt over. In het artikel wordt echter helemaal niks gezegd over dat het een verwisselbare knop met twee 'keycaps' betreft.
skapiche @Haribo11230 augustus 2022 10:40
niks gezegd over dat het een verwisselbare knop met twee 'keycaps' betreft.
Zijn geen twee 'keycaps' waarschijnlijk. Ik vermoed dat een de 'sniper' knop is, en de ander een afdekplaatje als je die knop niet wil gebruiken. Op deze manier kan ik mijn g903 ook rechts- of linkshandig maken, aan beide kanten zitten switches aan de zijkant, en je kan zelf kiezen of je er een 'keycap' op zet of het afdekplaatje.

Het had inderdaad wat duidelijker verwoord kunnen worden in het artikel.
Xfade @skapiche30 augustus 2022 13:38
Ik dacht eerst dat ze de usb receiver ofzo bedoelden...
s_dasia 30 augustus 2022 09:30
Ooit begonnen met een MX500 de serie redelijk gevolgd 510/518 en uiteindelijk blijven steken bij de G5,
ze doen het allemaal nog prima ( ik heb meerdere computers, vandaar).
Het model van de mx500 tot de G5 is uitstekend, ik vind dit nog steeds een van de beste muizen ik had ook ooit de eerste razer boomslang gekocht (ja dit was er nog een met een balletje ;-) )weinig gebruikt, die lag toch niet echt lekker in de hand, nu heb ik deze nog steeds als collectors item liggen inclusief het blik waarin hij toen werd geleverd ;-)

maar wat ik eigenlijk wil zeggen is voor een gamer is een bedrade muis nog steeds het beste, licht en 100% werking. kwa ergonomie is de mx500/G5 serie en vergelijkbare muizen voor mij nog steeds de beste fit.
foppe-jan @s_dasia30 augustus 2022 10:00
de 500 en 518 heb ik ook gehad, gingen beide 3 jaar mee voordat de knoppen bleven hangen/dubbelklikten en de soft coating aan de zijkant begon te degraderen. Hoe was dat voor jou?
n00bje @foppe-jan30 augustus 2022 14:15
Ik had een 510, een 518 (v1, met 5 kleine voetjes/skates) en nu opnieuw een 518 (v2, met de halve maan voetjes). Bij mij gaan ze telkens zo'n 10 jaar mee voordat een microswitch het begeeft.
Wanneer de knoppen blijven hangen moet je eens de shell er vanaf halen en alles zuiver maken.
Bij mij degradeert de coating ook na een tijd (7 jaar?), maar dat zal afhangen van het PH van je zweet. 'Chipshanden' schijnen ook slecht te zijn voor de coating.

Mijn volgende muis wordt waarschijnlijk de nieuwe MX518 :)

[Reactie gewijzigd door n00bje op 22 juli 2024 14:15]

!GN!T!ON @s_dasia30 augustus 2022 10:17
MX518 en G5 O+ Denk dat dat wel mijn favo muizen of all time zijn. Vooral de G5 echt jaren met veel plezier gebruikt.
BHStar @!GN!T!ON30 augustus 2022 10:33
Hier gebruik ik de G5 nog steeds met veel plezier :)
cardboardgenie @s_dasia30 augustus 2022 19:51
Zo stond ik er ook in. Totdat ik de Logitech G Pro X Superlight kocht. Wat een verademing is het om geen kabel te hebben. Laatst even met kabel gebruikt want hij moest na ruim 3 weken gebruik even 15min laden, en cabledrag is echt iets wat ik meteen door had, terwijl ik me er eerst nooit aan ergerde.
Jeroen hofman 30 augustus 2022 09:15
Heb een aantal jaar geleden een Maxtor gaming muis (bedraad) bij de Action aangekocht.
Meende 5-6 Euro prima muis voor dagelijks gebruik en gaming
Werkt vandaag de dag nog steeds.
spokje @Jeroen hofman30 augustus 2022 09:48
Tja, ik rij een Dacia, wil niet zeggen dat een BMW niet fijner rijdt.
PinusRigida @spokje30 augustus 2022 14:17
Tja, ik rij een Dacia, wil niet zeggen dat een BMW niet fijner rijdt.
Dat hangt bij BMW nog wel sterk af. :D maar goed, we wijken af... "pets" stoute YourMom. :D
Jeroen hofman @spokje18 september 2022 22:01
Daarom, kijk naar de 5-6 euro muis Is overigens geen maxtor maar maXer
nu 4 jaar in gebruik zie een kleine verveling op de rechter klik
PommeFritz 30 augustus 2022 10:25
Waarom installeren mensen uberhaupt die malware die mouse-software heet? Nog nooit gedaan. Ik prik een muis in de PC en het werkt. Elke feature die alleen werkt met mouse software, gebruik ik niet of acht ik overbodig. Ik vind het het niet waard om daarvoor honderd megabyte aan crapware te installeren om iets te kunnen instellen.
skapiche @PommeFritz30 augustus 2022 13:30
Ik installeer het meestal 1x om de DPI terug te schroeven die is standaard meestal veel te hoog, misschien 2 profielen er in 800 en 1200 o.i.d.
RGB uit in het geval van mijn g903.

Dan opslaan op de muis en kan die troep er weer af.

Maar voor mensen die vaak knoppen herprogrammeren zal dit geen optie zijn. Sowieso zul je er van schrikken wat de gemiddelde 'non-tweaker' allemaal aan bagger installeert 8)7 .
PommeFritz @skapiche30 augustus 2022 14:21
Ok ik snap nu waarom je het misschien 1-malig gebruikt :Y)
Die DPI settings gaan toch meestal ook via een knopje op de muis zelf? Of kan je dat nog finetunen in de mouse-software. En uitzetten van de RGB heb ik nooit bij stilgestaan maar nu ik weet dat het kan ga ik het misschien willen :+
skapiche @PommeFritz30 augustus 2022 15:05
DPI settings kun je inderdaad vaak met knopje(s) op de muis instellen. Bij mijn g903 heeft dat 3 standen (per profiel). Met de software kun je voor deze 3 standen bepalen welke DPI waarde je wil hebben en bijvoorbeeld ook 1 stand uitschakelen zodat je nog maar 2 opties hebt.

Ikzelf heb hem vast gezet op 800, andere 2 standen uitgezet. Fine tunen doe ik dan in spelinstellingen.
Kan ik ook niet meer per ongeluk op dat knopje drukken mid-game :D.
Wel jammer dat je die knoppen geen andere functie kan geven.
DataGhost @PommeFritz31 augustus 2022 11:45
Voor macros en voor game-specifieke muisprofielen waarbij dus automatisch specifieke settings geladen worden voor knoppen, DPI, DPI switch settings en ja, verlichting als je dat interesseert. Werkt over het algemeen heel erg prima. Je hoeft het niet te gebruiken nee, dat is je goed recht. En ja, honderd megabyte is misschien "veel" voor muissoftware maar we leven in 2022 waar dit doorgaans minder dan een 0.01% van je opslagruimte betreft en games met gemak 400x zo groot zijn.
PommeFritz @DataGhost31 augustus 2022 14:02
de 100 mb was maar een voorbeeld, gaat me niet om de 100 mb harddiskruimte die weg is, maar als uitdrukking van de hoeveelheid onnodige crapware die het vormt. Net als printer "drivers" trouwens. Maar die zijn nog erger.

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.