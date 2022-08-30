Logitech G502 X

Inleiding

Geschiedenis van de G502

Al sinds 2014 voert Logitech onder de Logitech G-vlag de G502. Deze gamingmuis werd destijds onder de naam Proteus verkocht en heeft een sensor tot 12.000dpi en verwijderbare gewichtjes om het gewicht van de muis aan te passen. Een USB 2.0-kabel zit vast aan de G502 Proteus. In 2016 bracht het bedrijf de opvolger, de G502 Proteus Spectrum uit, die verlichting aan boord kreeg. De sensor was nog steeds een 12.000dpi-sensor; de verwisselbare gewichtjes bleven ook, net als de kabel. De timeline van de G502-serie, met achtereenvolgens de G502 Proteus Core (2014), G502 Proteus Spectrum (2016), G502 HERO (2018), G502 Lightspeed (2019), G502 SE HERO (2019) en G502 HERO Wit (2021) In 2018 volgde de Logitech G502 HERO, vernoemd naar de nieuwe, verbeterde sensor aan boord van de muis. HERO is een acronym dat staat voor High Efficiency Rated Optical (Sensor), waarmee de muis in dit geval een boost kreeg naar 16.000dpi en later via een update zelfs naar 25.000dpi. Via Lightsync-techniek konden de rgb-leds naar wens aangepast worden en de verbinding verliep nog steeds via een draadje. Daar kwam in 2019 verandering in toen Logitech de G502 Lightspeed introduceerde. Lightspeed is een draadloze techniek die het bedrijf al enkele jaren eerder had ontwikkeld, maar die nog niet in de gamingmuis werd gebruikt. Gamers willen immers, wegens de lage latency, liefst een bedrade muis, al claimde Logitech een 'sneller-dan-bedrade game-ervaring'. De latency van Lightspeed zou 1ms bedragen.

De G502 X

Hoog tijd voor een nieuwe G502-variant dus, want afgezien van een witte uitvoering van de G502 HERO die het bedrijf in 2021 uitbracht, is er al een paar jaar geen update geweest. Een complete serie maakt dat goed, want met de G502 X komt Logitech G zoals gezegd niet met één, maar met drie muizen aan. Ze hebben niet allemaal dezelfde features, maar een aantal basiselementen wordt natuurlijk wél gedeeld. Zo hebben ze alle drie dezelfde HERO-sensor van 25k-dpi, of eigenlijk 25.600dpi, en zijn ze van dezelfde switches en knopjes voorzien. Juist met die switches, in ieder geval die van de linker- en rechtermuisknoppen, is iets bijzonders. Logitech heeft namelijk hybride switches toegepast, een beetje wat we van toetsenborden met optomechanische switches kennen. Er is namelijk een metalen strip die voor de voelbare en hoorbare klik moet zorgen, maar die doet elektrisch niets. Een optische switch, dus met een lichtbundel die onderbroken wordt, zorgt voor de daadwerkelijke actuatie. Logitech noemt zijn hybride switches Lightforce en de partner voor productie is nog steeds Omron, dat ook de gewone G502-switches maakte. In de praktijk klikken de knoppen prima, al zijn ze aan de luide kant en hoor je de metaalstrip duidelijk klikken. De overige knoppen zijn reguliere switches en daar heeft de G502 X er genoeg van. Tussen de linker- en rechtermuisknop zitten uiteraard het scrollwiel en twee knoppen. Het scrollwiel heeft natuurlijk een eigen switch, maar ook een knop die wisselt tussen de twee modi van het wiel. Zo kun je wisselen tussen vrij draaien en 'tandwiel'-scrollen. Links van je linkermuisknop zitten twee knoppen om de dpi van de sensor aan te passen, maar daar is nog een tweede optie voor. Bij je duim zit namelijk een 'rocker'-schakelaar waarmee je tijdelijk, terwijl je hem ingedrukt houdt, de dpi kunt aanpassen. Ideaal om even naar lage dpi te gaan om heel fijne bewegingen met je sniperscope ver ingezoomd mogelijk te maken, terwijl je wel weer een snelle muis hebt als je klaar bent met campen. Twee extra duimknoppen links zijn standaard ingesteld op vooruit en achteruit bladeren in je browser, maar uiteraard kun je alles aanpassen aan je eigen wensen. Dat aanpassen verloopt via de G Hub. Daarin krijg je alle opties voor je muis te zien en kun je de toewijzing van de knoppen aanpassen. Dat doe je door de desbetreffende opdracht of toetsaanslag naar de muisswitch te slepen. Zo kun je dus acties, toetsen, macro's en andere functies aan je muistoetsen toevoegen. Bovendien kun je dat voor diverse profielen doen. Profielen worden automatisch aangemaakt op basis van de gevonden games die je geïnstalleerd hebt, plus je bureaublad. Je kunt ook voor applicaties extra profielen aanmaken en natuurlijk extra profielen aanmaken als je games aan je library toevoegt. Voor elk profiel kun je je muis customizen. In de G Hub kun je, ook zonder account, zoveel profielen maken als je wilt. Mocht je je muis op verschillende systemen gebruiken, dan kun je vijf profielen opslaan in het geheugen van de muis. Zo kun je dus zonder software, lees: G Hub, te installeren van je eigen profielen gebruikmaken. Dat lijkt vooral handig als je op een werk-pc geen eigen software mag installeren. Als je op je eigen hardware over al je profielen wilt beschikken, moet je wel een account bij Logitech aanmaken, zodat G Hub al je profielen en bijbehorende instellingen kan synchroniseren. Vergeleken met de G502 HERO uit 2019 heeft Logitech het ontwerp iets minder hoekig gemaakt; de G502 X is gestroomlijnder. Dat geldt niet alleen voor de linker- en rechtermuisknoppen, die niet langer uitsteken aan de voorkant, maar ook voor de zijkant. Daar is het ontwerp wat 'rustiger' geworden. Wat gewicht betreft is de G502 X-serie lichter gemaakt; de bedrade versie is afgeslankt naar 89 gram, waar de G502 HERO nog 121 gram woog. De draadloze G502 X Lightspeed weegt 102 gram, waar de G502 Lightspeed 114 gram weegt. De G502 X PLUS weegt 106 gram. Overigens heb je geen optie meer om extra gewichtjes in de muis te klikken. In de oude Lightspeed kon je je muis met 16 gram (4* 2g en 2* 4g) verzwaren en de G502 HERO heeft 18 gram (5* 3,6g) aan extra optioneel gewicht.

Accu en Lightspeed

De G502 X PLUS en Lightspeed zijn voorzien van draadloze Lightspeed-connectiviteit en hebben dus een accu aan boord om voor prik te zorgen. De G502 X heeft dat niet nodig; die krijgt zijn stroom gewoon via de USB-kabel. De twee draadloze varianten hebben ook een kabel, maar dan om de muis, of accu daarvan, op te laden. Dat gebeurt via een Type-C-connector en tijdens het laden kan de muis gewoon gebruikt worden. Sterker nog, je kunt de muis ook zonder Lightspeed-adapter gebruiken en gewoon een kabel gebruiken. De accu moet binnen anderhalf uur volgeladen zijn en moet het, afhankelijk van het gebruik én de verlichting in geval van de PLUS-versie, ongeveer 130 tot 140 uur volhouden. Met verlichting ingeschakeld bij de G502 X PLUS is dat nog maar 37 uur. Tijdens normaal, overwegend kantoorgebruik mét verlichting ingeschakeld verloor de PLUS ongeveer 6 procent per dag. Een week of twee houdt je muis het dus altijd wel uit. Als je over een muismat met inductieladen beschikt, door Logitech 'Powerplay' genoemd, kun je je muis continu opladen en hoef je nooit bang te zijn voor een lege accu. Logitech splitst het accugebruik in de G Hub overigens behulpzaam uit in het verbruik van het systeem, de muis dus, de pollingsnelheid en de verlichting. Bij een pollingsnelheid van 1000Hz kost je dat ongeveer 8mW volgens G Hub. Verlaag je dat naar 500Hz, dan kost dat nog 5mW; 250Hz kost 3mW en 125Hz kost 2mW. De verlichting vergt ongeveer 10mW en het systeem 6mW. Wat Lightspeed betreft, de meegeleverde USB-dongel is niet heel universeel. Je kunt er alleen een paar Lightspeed-apparaten aan koppelen. Ondersteunde apparaten zijn de Pro X Superlight, de G303 Shroud Edition, de G705 en natuurlijk de G502 X Lightspeed en HERO. Het blijft wel een beetje jammer dat Logitech zoveel draadloze standaarden door elkaar blijft gebruiken. Sommige producten gebruiken een Bolt-ontvanger, andere weer een Unifying-receiver en de luxere producten dus een Lightspeed. Zo zit je in de regel dus met verschillende USB-dongels. Bluetooth is voor deze muis overigens niet beschikbaar, waarschijnlijk wegens latency-overwegingen. De Lightspeed-dongel kun je onder een klepje in de muis opbergen voor vervoer. De dpi-schakelaar of afdekknop past niet in die ruimte. Daarover gesproken, Logitech claimt dus een latency van ongeveer 1ms. Dat gold ook al voor de vorige generatie G502 Lightspeed-muizen, dus veel is daar niet aan veranderd. Samen met een een pollingrate van maximaal 1000Hz en een sensor met maximaal 25.600dpi moeten vooral gamers de weg naar de G502 X vinden. Overigens is de muis natuurlijk ook prima door niet-gamers te gebruiken, want ook voor productiviteit is het kunnen aanpassen van je muisknoppen natuurlijk prettig. Dan is een muis van ver over de 100 euro echter misschien wat overdreven en kun je wellicht beter voor een muis als de MX Master 3(s) kiezen, die eveneens programmeerbare knoppen én een horizontaal scrollwiel heeft.

Tot slot