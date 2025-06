Google onthult text-to-imagetool Imagen 4 met 'aanzienlijk betere tekstweergave'

Google maakt Imagen 4 beschikbaar als betaalde preview in de Gemini-api en als beperkte gratis test in Google AI Studio. De nieuwste versie van de tekst-naar-afbeeldingtool biedt volgens de techreus een 'aanzienlijk verbeterde weergave vergeleken met onze eerdere afbeeldingsmodellen'.

De techgigant brengt twee Imagen 4-modellen uit. De reguliere versie is volgens Google bedoeld voor de meeste taken, terwijl het Ultra-model ontworpen is om nauwkeurig instructies te volgen en daarmee 'betere resultaten moet leveren dan andere toonaangevende modellen voor het genereren van afbeeldingen'. Het is niet duidelijk of Google hiermee ook specifiek Midjourney V7 en Dall-E 3 bedoelt.

Het reguliere Imagen 4-model heeft een prijs van 0,04 dollar per gegenereerde afbeelding, terwijl Imagen 4 Ultra 0,06 dollar per afbeelding kost. Imagen 3, die sinds november vorig jaar beschikbaar is, kostte 0,03 dollar per afbeelding. Google kondigt 'in de komende weken' extra tiers aan. Gegenereerde afbeeldingen bevatten nog steeds een onzichtbaar digitaal SynthID-watermerk voor transparantie over het gebruik van de AI-tool.