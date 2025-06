ACM bevestigt dat netto betalen voor terugleveren stroom in 2027 mogelijk is

De Autoriteit Consument & Markt kan niet uitsluiten dat het na de afschaffing van de salderingsregeling in 2027 mogelijk is dat mensen met zonnepanelen netto moeten betalen om stroom terug te leveren aan het net. De kans hierop zou echter wel moeten afnemen.

Vereniging Eigen Huis schreef woensdag dat het mogelijk is dat zonnepaneeleigenaren netto moeten betalen om stroom terug te leveren; de ACM bevestigt dat tegenover Tweakers. De toezichthouder stelt: "De kans bestaat dat kosten gerelateerd aan teruglevering blijven bestaan en doorberekend worden aan de zonnepaneelbezitter. Dit is niet verboden."

De toezichthouder verwacht wel dat de kans op een negatieve opbrengst van zonnepanelen kleiner wordt als de salderingsregeling op 1 januari 2027 afloopt. De ACM denkt dat het wegvallen van de kosten voor energieleveranciers als gevolg van de salderingsregeling ervoor zorgt dat de kans op een netto negatieve terugleververgoeding afneemt.

Ook gelden er bepaalde regels voor leveranciers. Zo moeten de terugleververgoeding en terugleverkosten 'redelijk' zijn en mag het 'gemiddelde gewogen bedrag' over een periode van een maand niet negatief zijn. Energieleveranciers moeten daarbij een 'concurrerend' bedrag aanbieden dat redelijk is, gekeken naar de kosten en baten van de zonnepaneeleigenaar.

Het is al sinds de introductie van terugleverkosten in Nederland halverwege 2024 zo dat zonnepaneeleigenaren mogelijk meer moeten betalen voor het terugleveren van stroom dan het met de terugleververgoeding oplevert. Volgens Vereniging Eigen Huis gaat het vooralsnog om een relatief kleine groep, maar wordt dit na het aflopen van de salderingsregeling een mogelijkheid voor alle zonnepaneeleigenaren.

De afgelopen maanden veranderden sommige energieleveranciers de terugleverkosten en terugleveringsvergoedingen, waardoor het in sommige gevallen niets of nauwelijks iets oplevert om stroom terug te leveren. In het geval van Essent werd daarom een 'coulanceregeling' ingesteld.