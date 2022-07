Bug in The Sims 4 laat Sims incest met familieleden wensen

The Sims 4 bevat momenteel een ongemakkelijke bug waarbij sommige personages in de game een incestueuze relatie willen. Electronic Arts is zich bewust van de bug en werkt momenteel aan een oplossing.

The Sims-spelers meldden onder meer via het officiële forum van de game dat Sims de behoefte hebben om een romantische relatie aan te gaan met familieleden. Zo meldt een speler een personage in de game haar zoon als vriendje wil; om overduidelijke redenen niet een normale wens van iemand, zeker niet in de doorgaans kindvriendelijke Sims-game.

De opvallende behoefte van sommige Sims wordt waarschijnlijk veroorzaakt door het nieuwe wants-systeem, kleine doelen en wensen van Sims als vervanging van de huidige whims. Spelers worden aangemoedigd om Sims te bedienen in hun wants, aangezien daar punten voor te verdienen zijn. Deze nieuwe functie maakt onderdeel uit van een update in aanloop naar de High School Years-uitbreiding voor The Sims 4. Dezelfde update lijkt ook een andere bug te hebben veroorzaakt waardoor Sims onnatuurlijk snel ouder worden of zelfs plotseling sterven.

Ontwikkelaar SimGuruNick laat weten dat EA het wants-probleem heeft weten te reproduceren en momenteel werkt aan een oplossing. Ook de bug die het razendsnel ouder worden veroorzaakt is in behandeling.