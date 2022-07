The Sims 4 krijgt optie om seksuele geaardheid aan te geven

Levenssimulatorgame The Sims 4 voegt binnenkort de mogelijkheid toe om de seksuele geaardheid van Sims aan te passen. In Creëer-een-Sim kan voortaan worden aangegeven tot wie een Sim zich romantisch en/of seksueel aangetrokken voelt.

EA kondigt aan dat The Sims 4 een update krijgt om de game inclusiever te maken. Een nieuwe functie maakt het mogelijk om in te stellen tot wie een Sim zich aangetrokken voelt. Het was altijd al mogelijk om romantische relaties aan te gaan met een Sim van hetzelfde geslacht, maar romantische interacties door Sims die niet aan de opgegeven aantrekkingsinstellingen voldoen, worden voortaan geweigerd door de Sim. De update is gratis voor alle Sims-spelers.

Het wordt niet alleen mogelijk om aan te geven of een Sim geïnteresseerd is in mannen of vrouwen, ook komt er een optie om te bepalen of een Sim openstaat voor romantisch contact en/of O jaa! Dat laatste is de naam voor geslachtsgemeenschap binnen The Sims. Non-binaire Sims bestaan nog niet. Volgens ontwikkelaar Maxis heeft dit te maken met technische beperkingen. Eerder werd het wel al mogelijk om de voornaamwoorden van Sims te veranderen, al zij het vooralsnog alleen in het Engels.

De update introduceert daarnaast lichaamsbeharing. Eigenaren van de aankomende uitbreiding High School Years krijgen echter wel meer opties. Het wordt mogelijk om haren toe te voegen op de borst, buik, armen, benen en rug. Het is daarna mogelijk om in te stellen dat de lichaamsbeharing langzaam groeit naarmate de tijd vordert. Scheren wordt dan ook een nieuwe gameplaymogelijkheid.

The Sims 4 is nu bijna acht jaar oud en wordt nog steeds voorzien van nieuwe updates en content. De nieuwe update verschijnt later deze maand, net als de uitbreiding High School Years. In deze uitbreiding kunnen Sims lessen volgen op Copperdale High en aan de slag met naschoolse activiteiten zoals rugby en cheerleading. De middelbareschooltijd eindigt met een gala en diploma-uitreiking. High School Years kost 39,99 euro en verschijnt op 28 juli.