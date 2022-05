België gaat rijbewijs tijdelijk intrekken van appende bestuurders

België gaat strenger optreden tegen smartphonegebruik achter het stuur. Door een nieuwe maatregel kunnen bestuurders in Halle-Vilvoorde en Oost-Vlaanderen hun rijbewijs tijdelijk kwijtraken. Het rijbewijs kan maximaal acht dagen worden ingetrokken.

Volgens het Openbaar Ministerie van Oost-Vlaanderen is het smartphonegebruik achter het stuur de laatste jaren 'aanzienlijke toegenomen'. Volgens een Europese enquête blijkt dat één op de vier bestuurders in België berichten leest of verstuurt tijdens het rijden. Ook zou nog altijd één op de zes niet handsfree bellen. Daarom kondigt het OM nieuwe maatregelen aan om het gebruik terug te dringen.

De nieuwe richtlijn wordt al toegepast door de politie. De Morgen meldt dat maandag een 39-jarige man uit Antwerpen zijn rijbewijs voor acht dagen moest inleveren. Hij zou zijn smartphone hebben gebruikt tijdens het besturen van een bestelwagen.

Een Belgische Kamercommissie stemde vorig jaar al over een nieuw wetsvoorstel dat het vasthouden van een smartphone moet verbieden. Hierin werd onder andere al hogere boetes in opgenomen voor smartphonegebruik achter het stuur.

België is niet het enige land dat strengere maatregelen neemt tegen smartphonegebruik door bestuurders. Sinds dit jaar is het ook verboden in het Verenigd Koninkrijk om een smartphone te gebruiken als je achter het stuur zit, zelfs als de auto stilstaat. Ook in Nederland is het gebruik van een smartphone achter het stuur verboden en worden er sinds 2019 ook boetes uitgedeeld voor smartphonegebruik op de fiets.