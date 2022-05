Hitman 3-roguelikemodus Freelancer uitgesteld naar tweede helft van 2022

Hitman 3's Freelancer-singleplayermodus verschijnt niet langer in de lente van dit jaar, maar pas in de tweede helft. Ontwikkelaar IOI Interactive wil 'bepaalde elementen' van de modus verbeteren. Freelancer is een roguelikemodus met een aanpasbaar safehouse.

IOI Interactive schrijft dat het ontwikkelteam meer tijd krijgt om 'de bouten vast te draaien' en de modus 'zo dichtbij onze ambities als mogelijk te krijgen'. De game is intern en extern getest, waarbij bepaalde leden van de community de modus op hun eigen apparaten konden uitproberen. Die feedback was 'grotendeels positief', maar toch wil de ontwikkelaar nu 'bepaalde elementen' verbeteren die de algehele gameplay zouden moeten verbeteren.

De Freelancer-modus werd in januari aangekondigd en bevat roguelike-elementen, strategische planning en een aanpasbaar safehouse. In dat safehouse plannen spelers missies en kunnen ze met wapens oefenen. Die schuilplaats wordt ook uitgebreid naarmate spelers meer missies doorlopen. De missies spelen zich af binnen campagnes en locaties over de hele wereld. Spelers kunnen kiezen in welke volgorde ze missies willen afhandelen.

De modus is roguelike doordat de uitrusting van Agent 47 niet persistent is. Wat een speler achterlaat tijdens een missie blijft verloren. Missies zijn op de modus aangepast door de toevoeging van nieuwe npc's die de speler tegengaan of juist helpen.

IOI Interactive zegt vanwege het uitstel van Freelancer de dlc-roadmap voor de lente te hebben aangepast. Zo had er in april een update met meer content en raytracing voor de pc-versie moeten verschijnen, die komt nu op 24 mei. Ook verschijnen er meer Featured Contracts in mei. De nieuwe Rocky-map, ook wel bekend als Ambrose Island, wordt daarnaast naar voren geschoven en verschijnt in juli.