9to5Google: Spotify test nieuwe automodus uit in Android-app

Sommige gebruikers van de Spotify-app op Android-telefoons hebben sinds kort de optie om een nieuwe automodus in de app uit te testen. Dat meldt 9to5Google. De nieuwe modus moet Car View vervangen, de automodus die in november 2021 door Spotify uit de app werd gehaald.

Uit screenshots die 9to5Google publiceerde blijkt dat er drie modi beschikbaar zijn in de nieuwe Car Mode, een thuismodus, een zoekmodus en een bibliotheekmodus. De thuismodus bevat minder informatie dan de standaardweergave van Spotify en krijgt grotere knoppen voor onder andere albumart. De zoekfunctie lijkt enkel via spraakcommando’s aangestuurd te kunnen worden en via de bibliotheek kan er door muzieklijsten gescrolld worden.

9to5Google vermeldt dat sommige Android-gebruikers een melding te zien krijgen om de nieuwe optie uit te testen van zodra hun toestel verbinding maakt met een auto via bluetooth. Het is op moment van schrijven onduidelijk of de optie ook te activeren is door iOS-gebruikers.