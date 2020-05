Slachtoffers van WhatsAppfraude kunnen aangifte voortaan via politiewebsite doen

Slachtoffers van WhatsAppfraude kunnen voortaan online aangifte doen. Op de site van de politie is een speciale sectie gemaakt waar burgers aangifte kunnen doen van fraude via de chat-app, maar ook via mail, sms of andere sociale media.

Burgers kunnen aangifte doen van zowel fraudegevallen zelf als van pogingen tot fraude, schrijft de politie. Dat kan via een speciale sectie op de site, die inmiddels te vinden is onder het algemene onderdeel waar burgers aangifte kunnen doen.

Het gaat specifiek om fraude door criminelen die zich voordoen als vriend, familielid of bekende om zo geld af te troggelen. Die methode komt steeds vaker voor. Iemand stuurt een bericht naar een slachtoffer en vertelt een smoes over waarom er geld moet worden overgemaakt naar een rekening. Vaak heeft de fraudeur dan al achtergrondkennis over het slachtoffer opgedaan.

De fraude komt het vaakst voor via WhatsApp, omdat dat zo'n populair communicatiemiddel is. Volgens de politie is dat echter geen eis voordat iemand aangifte kan doen. Dat kan ook als er gefraudeerd wordt via mail, sms, of andere sociale-media-apps zoals Telegram of Snapchat.

Slachtoffers hoeven voortaan voor de aangifte niet meer langs op het bureau. Vroeger moest dat wel, maar dat was een grote drempel voor veel slachtoffers. De aangifte moet via DigiD worden gedaan. De politie waarschuwt dat de aangiftemogelijkheid niet geldt voor identiteitsfraude via WhatsApp. Daarvoor moeten slachtoffers nog wel naar het bureau.