Staatssecretaris wil dat ACM snel openstellen netwerken weer kan verpllichten

Staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat wil dat een wetsvoorstel dat de ACM meer bevoegdheden geeft om de toegang tot netwerken te reguleren, zo spoedig mogelijk behandeld wordt.

De staatssecretaris wijst de Tweede Kamer in een brief op de uitspraak van College van Beroep voor het bedrijfsleven, waarbij de verplichting voor KPN en VodafoneZiggo om hun netwerken open te stellen voor concurrenten werd vernietigd. "Deze uitspraak onderstreept dat het van belang is dat zo spoedig mogelijk aanvullende mogelijkheden worden gecreëerd voor de ACM om tot regulering te kunnen overgaan", schrijft de staatssecretaris. Ze wil daarom dat een voorstel tot wijziging van de Telecommunicatiewet 'voortvarend behandeld wordt, voor zover mogelijk in de huidige coronacrisis'.

Het gaat om een wetswijziging die 'toegangsregulering in geval van replicatiebelemmeringen' regelt op basis van de Europese richtlijn (EU) 2018/1972. Omdat de kosten voor het aanleggen van netwerken zo hoog zijn, zijn er volgens de Memorie van Toelichting weinig nieuwe toetreders te verwachten en zijn aanbieders die geen eigen netwerk hebben, afhankelijk van toegang tot de bestaande, landelijk dekkende netwerken. In Nederland zijn er slechts twee landelijke netwerken en de ACM kan alleen reguleren als de toezichthouder bewijst dat er sprake is van gezamenlijke marktmacht.

De uitspraak van het CBb toont aan dat het ontzettend moeilijk is aan deze bewijslast te voldoen. Eerder in april heeft het ministerie van Economische Zaken wel besloten het wetsvoorstel om de ACM meer bevoegdheden tot reguleren te geven niet voor het zomerreces te behandelen. Als het wetsvoorstel nog wel dit jaar aangenomen wordt, kan de ACM in 2021 met een nieuw marktanalysebesluit komen om de netwerken op te stellen, al volgen dan waarschijnlijk nog onderhandelingen en beroepsprocedures.

Tweakers publiceerde in maart een achtergrondartikel over het besluit waarbij een streep door het openstellen van de netwerken werd gezet.