Acer brengt monitor met dimbare zones en 4k oled-gamescherm uit

Acer heeft drie nieuwe game-monitoren gepresenteerd op de CES-beurs in Las Vegas. Het gaat om schermen van 32 en 37,5 inch, en een 4k-display van 55 inch. De monitoren vallen in de Predator-reeks en ondersteunen Nvidia's G-Sync.

De nieuwe monitoren werden aangekondigd op de techbeurs die deze week in Las Vegas plaatsvindt. De kleinste monitor is de Predator X32. Die heeft een uhd-resolutie van 3840x2160 pixels, met een schermhelderheid van 1440 cd/m², en maakt gebruik van local dimming. De monitor heeft een verversingssnelheid van 144Hz en een kijkhoek van 178 graden op een ips-paneel en heeft ondersteuning voor Nvidia's G-Sync. Er zitten drie hdmi 2.0-poorten en een DisplayPort 1.4-aansluiting en vier usb 3.0-poorten op de monitor. De Predator X32 komt in Europa uit in het tweede kwartaal van dit jaar voor 3299 euro.

De Predator X38 is iets groter dan de X32, maar heeft naast de grotere maat ook een gebogen scherm. Het uwqhd+-scherm heeft een resolutie van 3840x1600 pixels en een verversingssnelheid van 175Hz, als hij overgeklokt is. In dat geval heeft de monitor ook een responstijd van 1ms. De monitor heeft een kromming van 2300R. De X38 gaat 2199 euro kosten.

Acer brengt ook een veel grotere monitor uit, met een diagonaal van 55 inch. Het gaat om een 4k-oledscherm met een schermhelderheid van 400 cd/m². Deze CG552K-monitor heeft een variabele verversingssnelheid die maximaal 120Hz bedraagt, met een responstijd van 0,5 milliseconde en is compatibel met Adaptive Sync. Acer zegt dat het de monitor ook compatibel wil maken met G-Sync, maar daarvoor moet het apparaat nog wel gecertificeerd worden. De monitor heeft een aanwezigheidssensor waardoor hij automatisch in power saving-modus kan gaan. Er zitten drie hdmi 2.0-poorten en twee DisplayPort 1.4-poorten op de achterkant, en een usb-c-poort. De CG522K komt in het derde kwartaal uit in Europa voor 2699 euro.