Intel neemt technische topman van GlobalFoundries in dienst

Intel heeft Gary Patton in dienst genomen, de voormalge cto van GlobalFoundries. Patton werkte werkte bij de chipfabrikant aan de 7nm-procedé's en kleiner, maar GlobalFoundries is vorig jaar gestopt met de ontwikkeling daarvan.

Persbureau Reuters zegt een interne memo van Intel te hebben ingezien, waaruit blijkt dat Patton in dienst is bij Intel. De processorfabrikant heeft daar zelf niets over bekendgemaakt, maar een woorvoerder bevestigt de authenticiteit van de memo. Patton krijgt bij Intel de functietitel corporate vice president and general manger of design enablement en valt in doe rol onder Mike Mayberry, de cto van Intel.

Tot vorige week was Patton de chief technology officer van GlobalFoundries. De pagina over hem op de website van dat bedrijf is verwijderd. Op de LinkedIn-pagina van Patton staat dat hij momenteel in een overgangsperiode zit.

GlobalFoundries is in 2009 afgesplitst van AMD. De chipfabrikant maakt onder andere voor AMD processors op 14nm en 12nm, maar werkte ook aan 7nm-procedés en kleiner. Vorig jaar besloot het bedrijf daarmee te stoppen en zich te richten op de bestaande procedés, omdat het niet kan concurreren met grote bedrijven als TSMC en Samsung.

Patton werkte van 2015 tot 2019 bij GlobalFoundries. Daarvoor was hij tien jaar lang bij de chipafdeling van IBM actief. Intel heeft in de afgelopen jaren diverse chipontwerpers van buitenaf aangetrokken. Zo werkt voormalige AMD Radeon-topman Raja Koduri sinds eind 2017 bij Intel aan gpu's en Jim Keller, die onder andere verantwoordelijk was voor de AMD Zen-architectuur, werkt sinds 2018 bij de chipdivisie van Intel.