Surface Laptop 3 is in Nederland en België alleen te koop met Ryzen 5-processor

Microsoft biedt in Nederland en België geen uitvoeringen van de Surface Laptop 3 aan met Ryzen 7-processor. Alleen versies met de Ryzen 5 staan in de configurator. Beide processors hebben vier cores, maar er is een verschil in kloksnelheid en grafische rekenkracht.

De Ryzen 5 3580U heeft een Vega 9-gpu, terwijl de Ryzen 7 van een Vega 11-gpu is voorzien. Het getal staat voor het aantal compute units van de grafische chip. Zowel in de Nederlandse als in de Belgische Microsoft Store wordt de Surface Laptop 3 in de 15"-uitvoering alleen aangeboden met de Ryzen 5-processor. Ook het duurste model van 2949 euro heeft de Ryzen 5-processor. Het is niet duidelijk waarom de Ryzen 7-uitvoering niet beschikbaar is in de Benelux.

Ryzen 5 3580U Ryzen 7 3780U Gpu Vega 9 Vega 11 Cores/threads 4/8 4/8 Turbosnelheid 3,7GHz 4,0GHz Baseclock 2,1GHz 2,3GHz

Microsoft kondigde de Surface Laptop 3 vorige week aan. Er is een 13,5"-variant die met Intel-processors geleverd wordt, maar in de nieuwe 15"-versie stopt Microsoft chips van AMD. Het gaat om aangepaste Ryzen-laptopprocessors, die een sterkere gpu hebben dan de varianten die AMD al zelf heeft uitgebracht. De processors worden nog op 12nm gemaakt. AMD heeft wel desktopprocessors met 7nm-cores uitgebracht, maar laptopprocessors met die nieuwe architectuur zijn er nog niet.

De Surface Laptop 3-modellen worden vanaf 22 oktober geleverd. Het goedkoopste model met 8GB ram en een 128GB-ssd kost 1349 euro. Er zijn modellen met meer ram en meer opslagruimte tegen flinke meerprijzen. Zo kost de stap van 128 naar 256GB driehonderd euro. Microsoft legde bij de presentatie nadruk op de vervangbaarheid van de ssd, maar die operatie is alleen door 'geschoolde technici' met Microsoft-instructies uit te voeren.