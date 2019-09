Google vervangt Play Music met YouTube Music op Android 10

Google verandert de standaard muziekspeler op Android 10 naar YouTube Music. De applicatie wordt standaard meegeleverd met het nieuwe besturingssysteem, en neemt daarmee de plaats van Play Music.

Ook nieuwe toestellen die nog met Android 9 worden geleverd maken voortaan automatisch gebruik van YouTube Music, schrijft Google in een blogpost. Voorheen werd muziek standaard afgespeeld in Play Music. YouTube Music blijft ook gewoon te downloaden in de Play Store voor gebruikers die de app nog niet op hun telefoon hebben staan. Ook Play Music blijft gewoon te downloaden, en voorlopig nog gewoon te gebruiken. Het is niet duidelijk of afspeellijsten en andere muziekvoorkeuren uit Play Music automatisch worden overgezet naar YouTube Music.

Google wil Play Music al langer uitfaseren. Het bedrijf benaderde artiesten die zelf muziek naar Play Music uploadden eerder al met het verzoek over te stappen naar YouTube Artists, het platform voor artiesten.