Japanse ruimtesonde schiet en landt voor tweede keer op asteroïde

JAXA heeft wederom met succes het Hayabusa2-ruimtevaartuig laten landen op asteroïde Ryugu. De sonde vuurde daarna een kogel af op het oppervlak om puin van het binnenste van de asteroïde op te pikken. Dat materiaal moet eind 2020 weer bij de aarde terugkeren voor onderzoek.

De Japanse ruimtevaartorganisatie meldt op basis van telemetriedata dat het ruimtevaartuig succesvol is geland op de asteroïde en ook weer is opgestegen. Volgens JAXA is inmiddels ook bevestigd dat de sonde de manoeuvre heeft uitgevoerd om weer terug te keren naar de 'thuispositie' in de ruimte, boven de asteroïde. Daar zal Hayabusa2 morgen weer arriveren.

Het landen nam een aantal uur in beslag. Eenmaal op 30 meter van het oppervlak begon de sonde te zweven en richtte hij zich op een eerder op de asteroïde achtergelaten witte marker. Daarna werd de verdere afdeling heel geleidelijk aan ingezet met behulp van een laserafstandsmeter. Dit laatste stuk van de landing voerde de sonde geheel autonoom uit. De landing bij de marker vond plaats op zo'n twintig meter van een eerder kunstmatige gecreëerde krater. JAXA wilde in de krater geen materiaal oppikken, omdat dat als te riskant werd beoordeeld.

Na de landing vuurde het ruimtevaartuig een kogel van het overgangsmetaal tantaal in Ryugu, om puin omhoog te krijgen uit het binnenste van de asteroïde. Wetenschappers hopen dat er materiaal bij zit van het prille begin van de vorming van het hemellichaam, wat wellicht ook meer licht kan werpen op de vroege ontstaansgeschiedenis van ons zonnestelsel en de rol die koolstofrijke asteroïden zoals Ryugu wellicht hebben gespeeld bij het ontstaan van leven op aarde. Naar verwachting zal de sonde hier in december 2020 aankomen.

Het is niet de eerste keer dat Hayabusa2 de asteroïde met een bezoekje vereerde. Dat gebeurde in februari voor het eerst, waarbij ook al een projectiel in Ryugu werd geschoten voor het verzamelen van monsters. Voordat het ruimtevaartuig weer koers zet naar de aarde, resteert nog één taak: het afzetten van een kleine rover, genaamd Minerva-II2. Dit is het broertje van de twee Minerva II1-rovers die Hayabusa2 in september 2018 al op de asteroïde losliet. Deze rovers bewegen zich met kleine sprongen voort en bevatten onder meer camera's, thermometers en versnellingsmeters.

Hayabusa2 werd in december 2014 gelanceerd en de reis naar asteroïde 1999 JU3 Ryugu duurde ongeveer drieënhalf jaar. Ryugu is een type C-planetoïde die momenteel zo'n 244 miljoen kilometer van de aarde verwijderd is.