LG introduceert ips-monitoren met reactiesnelheid van 1ms

LG heeft tijdens de E3-gamebeurs in Los Angeles twee nieuwe ips-monitoren voor gamers geïntroduceerd. Het gaat om een 27"- en 38"-exemplaar die beiden over hoge verversingssnelheden beschikken en volgens LG een reactiesnelheid van 1ms halen.

LG meldt dat de opgegeven reactiesnelheid van 1ms de grijs-naar-grijsresponstijd betreft. Volgens de fabrikant geldt dat zowel voor de 38GL950G als de kleinere 27GL850. Met een dergelijke reactiesnelheid kunnen deze panelen op papier op het vlak van de reactiesnelheid wedijveren met monitoren die zijn uitgerust met tn-panelen.

Naast het verschil in beelddiagonaal heeft de 27GL850 een resolutie van 2560x1440 pixels en dus een beeldverhouding van 16:9, terwijl de 38GL950G een 21:9-scherm heeft met een resolutie van 3840x1600 pixels. De 27"-monitor haalt een maximale helderheid van 350cd/m², terwijl het grotere 38"-scherm 450 cd/m² haalt. Op het vlak van de verversingssnelheid is er ook een verschil: de kleinere van de twee gaat niet verder dan 144Hz, terwijl de grotere van 144Hz kan worden overgeklokt naar 175Hz.

Verder is er een verschil wat betreft het aanpassen van de verversingssnelheid op de output van de gpu van een aangesloten computer. De 38GL950G ondersteunt G-Sync van Nvidia, terwijl de 27GL850 de status G-Sync Compatible heeft. Dat laatste betekent dat de 38"-monitor adaptive sync van VESA ondersteunt, wat ook wel bekendstaat als AMD's FreeSync. Door het label G-Sync Compatible garandeert Nvidia dat het scherm zich ook kan aanpassen aan de output van Geforce-gpu's en er daarbij geen sprake is van flickering of artefacten. LG vermeldt niet binnen welk bereik de monitoren hun verversingssnelheden kunnen aanpassen aan de framerate die de gpu van een aangesloten computer eruit perst.

Het genoemde verschil in maximale helderheid heeft gevolgen voor het toekennen van een DisplayHDR-label door VESA. De standaardisatieorganisatie heeft onder meer het DisplayHDR 400-label in het leven geroepen voor monitoren die een bepaald minimaal niveau van hdr kunnen produceren. Daarvoor moet de maximale piekhelderheid minimaal 400cd/m² bedragen. De 27GL850 valt daar buiten door zijn waarde van 350cd/m². Deze 27"-monitor ondersteunt wel gewoon hdr10, maar zal gelet op het ontbreken van een DisplayHDR-label geen overtuigende hdr-ervaring weten te generen. Overigens is DisplayHDR 400 de laagste categorie die VESA aan hdr-monitoren toekent. Beide LG-schermen kunnen 98 procent van de dci-p3-kleurruimte weergeven.

Vanaf juli komen beiden monitoren beschikbaar. In de Verenigde Staten kan de 27GL850 vanaf 1 juli worden vooruitbesteld. LG zegt dat dit scherm in de loop van juli 'naar verwachting in gelimiteerde oplage in de Benelux te koop is'. In het derde kwartaal van dit jaar komt de 38GL950G naar de Benelux. Prijzen zijn nog niet bekendgemaakt.