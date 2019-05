Monster Hunter World-uitbreiding Iceborn verschijnt op 6 september voor consoles

Capcom brengt op 6 september een grote uitbreiding uit voor de consoleversies van Monster Hunter World. De Windows-versie verschijnt ergens in de winter. De uitbreiding kost veertig euro en biedt volgens de makers net zoveel inhoud als de game zelf.

Tijdens een livestream maakte Capcom allerlei details over Iceborne bekend. De dlc speelt zich af in een nieuw gebied en bevat een nieuwe verhaallijn, die doorgaat waar Monster Hunter World stopte. Ook bevat Iceborne nieuwe monsters en een hoger level: Master Rank.

De uitbreiding speelt zich af in Hoarfrost Reach, een ijskoud gebied bedekt met sneeuw. Zowel het uiterlijk als de gameplay is daarmee anders dan in Monster Hunter World. Door de kou neemt het uithoudingsvermogen van de speler af, waardoor tegen de monsters vechten moeilijker is. Spelers moeten warme drankjes nuttigen om dat tegen te gaan.

Capcom brengt Iceborne uit als een uitbreiding voor de bestaande game, maar er komt ook een nieuwe versie van Monster Hunter World die zowel het spel zelf als de uitbreiding bevat. Ook die fysieke bundel is vanaf 6 september te koop. De losse uitbreiding kost voor de PlayStation 4 en de Xbox One veertig euro; de prijs van de pc-versie is nog niet bekendgemaakt.