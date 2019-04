'Nederlandse servers hosten de meeste beelden van seksueel kindermisbruik'

Bijna de helft van de online foto’s en video’s van seksueel kindermisbruik wordt gehost door servers in Nederland. Dit staat te lezen in het jaarlijkse rapport van de Internet Watch Foundation, een Britse organisatie die beeldmateriaal van kindermisbruik opspoort en probeert te verwijderen.

De Internet Watch Foundation trof in 2018 meer dan 105.000 url’s aan met beelden waarop seksueel kindermisbruik te zien was. Bijna de helft, 47 procent, van die beelden werd gehost door servers in Nederland, zo staat in het jaarlijkse rapport. In 2017 en 2016 was Nederland ook al de trieste koploper, met respecievelijk 36 en 37 procent van het expliciete beeldmateriaal. Wereldwijd spoorde de IWF vorig jaar 30 procent meer online beelden van seksueel kindermisbruik op dan in 2017, toen het 78.589 url’s in kaart bracht. Volgens de organisatie komt dat ook doordat er betere opsporingstechnieken in gebruik zijn genomen.

Volgens BBC News scoort Nederland onder meer zo slecht doordat webhosting in ons land over het algemeen goedkoop is. De IWF belooft in zijn rapport hulp aan de Nederlandse instanties die zich inzetten tegen seksueel kindermisbruik, om de problematiek aan te pakken. "Het wordt tijd dat Nederland zijn verantwoordelijkheid neemt", zegt Susan Hargreaves, ceo van de Internet Watch Foundation.

Bijna 79 procent van het illegale beeldmateriaal wordt in Europa gehost. Noord-Amerika staat op de tweede plaats met 16,1 procent, gevolgd door Azië met 4,8 procent. Bij de landen wordt Nederland gevolgd door de Verenigde Staten, met 12,2 procent, en Rusland met 11,3 procent. In de VS is er een duidelijke afname te zien van url's met beelden van seksueel kindermisbruik. Volgens de IWF heeft die daling te maken met het feit dat sociale netwerken als Facebook schadelijke content sneller zijn gaan verwijderen, vaak nog voordat de beelden aan de IWF zijn gerapporteerd.