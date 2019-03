Japan toont video waarin sonde op asteroïde landt om monster op te pikken

De Japanse ruimtevaartorganisatie JAXA heeft een video gepubliceerd waarin is te zien hoe het Hayabusa2-ruimtevaartuig op Ryugu landt, met als doel materiaal van de asteroïde op te pikken. Of dat laatste is gelukt zal pas in 2020 blijken. De landing vond plaats op 22 februari.

In de video van de Japanse ruimtevaartorganisatie JAXA, die vijf keer zo snel is afgespeeld als de daadwerkelijke tijd, is te zien hoe de sonde op Ryugu landt in een poging om materiaal van de asteroïde op te pikken. De beelden zijn gemaakt met een kleine camera die zich aan boord van het ruimtevaartuig bevindt. Deze camera is gebouwd en aan Hayabusa2 toegevoegd op basis van donaties. De sonde had in de laatste fase van de afdaling een snelheid van 10cm/s om vervolgens met 65cm/s weer op te stijgen.

Twee weken geleden bevestigde JAXA op basis van data-analyse dat de landingsprocedure was geslaagd en in een recente presentatie bevestigt de Japanse ruimtevaartorganisatie dit nogmaals. Voorafgaand aan de landing werd een projectiel op de asteroïde afgevuurd, zodat bij de landing materiaal van de asteroïde kon worden verzameld.

Het afvuren van het projectiel en het daadwerkelijke oppikken van het puin zijn op de video niet te zien. Het bodemmateriaal dat het ruimtevaartuig al dan niet succesvol heeft opgevangen, gaat uiteindelijk terug naar de aarde, waar de sonde in december 2020 moet aankomen. Pas dan zal blijken of het gelukt is monsters van de asteroïde mee te nemen; het ruimtevaartuig beschikt niet over sensoren die dat nu al kunnen vaststellen.

Voordat Hayabusa2 in november of december begint met de 310 miljoen kilometer lange terugreis naar de aarde, zal de sonde in april nogmaals een projectiel op de asteroïde afvuren. Het is de bedoeling dat daarmee een kunstmatige krater wordt gecreëerd. Vervolgens zal de sonde opnieuw landen om materiaal te verzamelen.

Hayabusa2 werd in december 2014 gelanceerd en de sonde deed ongeveer drieënhalf jaar over de reis naar asteroïde 1999 JU3 Ryugu. Dit is type C-planetoïde. De Japanse wetenschappers hopen dat de data afkomstig van de monsters onder andere meer licht zal werpen op de vroege ontstaansgeschiedenis van ons zonnestelsel en de rol die koolstofrijke asteroïden zoals Ryugu wellicht hebben gespeeld bij het ontstaan van leven op aarde.