Gerucht: Nvidia GTX1660 TI komt over drie weken uit voor 279 dollar

Nvidia zou zijn GeForce GTX1660 TI over drie weken willen uitbrengen voor 279 dollar. Dat meldt HardOCP. Andere kaarten met Turing-gpu's, maar zonder raytracing-ondersteuning zouden binnen enkele maanden moeten uitkomen.

Na de TI-versie volgt volgens HardOCP begin maart de GTX1660 voor 229 dollar en ook in maart komt er een GTX1650 voor 179 dollar, claimt de site. De exacte releasedata en prijzen zouden nog kunnen veranderen voor de release.

De goedkopere kaarten zouden geen raytracing ondersteunen, zoals de duurdere RTX2000-kaarten doen, maar zouden wel gpu's op de nieuwe Turing-architectuur hebben. Nvidia heeft zelf nog niets bekendgemaakt over nieuwe GTX-kaarten. HardOCP beschikt niet altijd over juiste info, maar heeft in het verleden vaker bewezen vroegtijdig over correcte gegevens te beschikken.

Er gaan al langer geruchten over een GTX1600-serie. Ook daarbij kwam informatie naar voren dat de GTX1660 TI de eerste zou zijn. Volgens dat gerucht heeft die kaart een TU116-gpu met 1536 cuda-cores. De RTX 2060 heeft een TU106 met 1920 cores.