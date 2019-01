Nederlanders zijn op Facebook meer gaan reageren op nieuws van mainstream media

Nederlanders zijn afgelopen jaren steeds meer gaan reageren op nieuws van mainstream media op Facebook. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Leiden. Het aantal likes per post steeg ook, maar het aantal keren dat berichten zijn gedeeld lijkt niet veel toe te nemen.

Het gemiddeld aantal reacties op een Facebook-post van twintig mainstream media in Nederland steeg van minder dan vijftig in 2013 naar bijna honderdvijftig eind 2017, toen de onderzoeksperiode eindigde, zo blijkt uit het onderzoek dat op Arxiv is verschenen. Daarbij gaat het om kranten als Telegraaf, AD en Trouw, maar ook om pagina's als die van radiozender BNR Nieuwsradio, websites van Nu.nl, GeenStijl The Post Online en De Correspondent. Het onderzoek haalde via de Facebook-api data binnen. Het bereik van mainstream media bleek niet langer te meten, omdat de onderzoekers de data van die pagina's later binnenhaalde, toen Facebook de regels daarover had aangescherpt.

Het aantal posts en pagina's van mainstream media, waar Tweakers niet tussen zit, is in de onderzoeksperiode gelijk gebleven. Het is onbekend waardoor de toename van het aantal reacties is gekomen. De toename in het aantal reacties wijst erop dat media in de onderzoeksperiode, tussen 2013 en 2017, beter onder de knie hebben gekregen hoe ze mensen kunnen overhalen om te reageren op hun posts.

De onderzoekers doen daar geen uitspraken over, omdat ze het onderzoek hebben gericht op sites met 'junknieuws'. De onderzoekers classificeren dat als sites van vaak onbekende makers met sensationele koppen en vaak onjuiste of gekopieerde inhoud. Het aantal van die sites is in de onderzoeksperiode sterk toegenomen, terwijl ook het bereik daarvan toenam. De in totaal meer dan zestig sites met zulke artikelen bleek in totaal op Facebook een hoger bereik te hebben, met meer likes, reacties en 'shares' per post dan de twintig mainstream media. Dat komt vermoedelijk doordat de sites leven van advertenties die mensen zien door het bereik op Facebook, waardoor ze de koppen en tekst aanpassen op wat goed werkt op het sociale medium.