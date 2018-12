Gamekeyverkoper G2A schrijft maandelijks euro af bij inactieve accounts

G2A schrijft maandelijks een euro van het tegoed van gebruikers af als zij 180 dagen lang niet hebben ingelogd op hun account. Op Reddit uiten veel gebruikers hun ongenoegen over de maatregel, die gemeld staat in de voorwaarden van de dienst.

Gebruikers die 180 dagen niet hebben ingelogd op de website krijgen een e-mail van G2A PAY, de eigen betalingsmethode van de website. Daarin staat dat G2A maandelijks een euro uit het tegoed van de gebruiker zal halen, als deze niet binnen drie dagen inlogt.

De maatregel blijkt al langer te bestaan, in oktober verscheen er al een bericht over de e-mail in de G2A-subreddit. Sinds dit weekend uiten verschillende gebruikers op Reddit hun ongenoegen over maatregel nadat zij dezelfde e-mail hebben ontvangen. Sommige gebruikers claimen dat de maatregel niet legaal is in een aantal Amerikaanse staten, waaronder CaliforniŽ en Minnesota. Of G2A daadwerkelijk geld heeft afgeschreven van de wallets, is nog niet duidelijk

Een woordvoerder van G2A meldt in de subreddit dat de maatregel nodig is voor 'accountonderhoud' en dat gebruikers drie dagen de tijd krijgen voordat het bedrag word afgeschreven. Om dat te voorkomen moeten ze inloggen. De betaling wordt uit de G2A-portemonnee van de gebruiker gehaald. Als er geen tegoed op staat, of als er nooit tegoed aanwezig was, wordt het account op inactief gezet. "Wij dwingen een gebruiker nooit om een betaling te doen of om iets te doen met het tegoed.", zegt de woordvoerder op Reddit.

De Poolse webwinkel is niet geheel zonder controverse binnen de gamingcommunity. Iedere gebruiker kan via een marktplaats op het platform gamekeys aanbieden. G2A controleert niet waar deze codes vandaan komen en hoe ze zijn bemachtigd. Daardoor kunnen aanbieders onterecht verkregen gamecodes verhandelen. Daarnaast biedt de site een fraudebeschermingsdienst aan tegen een meerprijs, waar gebruikers moeilijk van af kunnen komen.

In 2017 zag Gearbox, bekend van de Borderlands-spellen, af van een samenwerkingsverband met G2A. Dat gebeurde nadat gamecriticus John Bain, beter bekend als TotalBiscuit, contact op nam met de ontwikkelaar om deze te informeren over de reputatie van G2A.