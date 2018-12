Nederlandse overheid veilt 3,5GHz-frequenties voor 5g uiterlijk begin 2022

De Nederlandse overheid zal eind 2021 of begin 2022 een vergunning voor de frequentieruimte in de 3,5GHz-band veilen voor gebruik van 5g. Als providers voor die tijd beginnen met 5g, zal dat moeten zonder de voor 5g belangrijke 3,5GHZ-band.

Van de 400MHz die in die frequentieband zit, van 3400 tot 3800MHz, komt per september 2022 200MHz beschikbaar; de ruimte tussen 3500 en 3700MHz. In 2026 komt ook de ruimte tussen 3400 en 3500MHz beschikbaar, maar de ruimte tussen 3700 en 3800MHz blijft in gebruik voor andere toepassingen, schrijft staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken in een brief aan de Tweede Kamer.

Met het beschikbaar komen van 200MHz kunnen providers na het verkrijgen van een licentie per september 2022 beginnen met het aanbieden van 5g op die frequentie. De 3,5GHz-band lijkt een van de belangrijkste frequenties te worden voor 5g wereldwijd. Die band kan veel snelheid bieden doordat er relatief veel ruimte beschikbaar is, terwijl de dekking beter is dan op de hogere mmWave-banden van bijvoorbeeld 28GHz.

Door de beslissing is het noodzakelijk dat het satellietstation van de inlichtingendiensten AIVD en MIVD in Burum zal verhuizen. Dat staat nu in het Friese Burum en werkt op de 3,5GHz-band. Daardoor is communicatie in de 3,5GHz-band nu niet toegestaan boven de lijn Amsterdam-Zwolle. Een gezant van Nederlandse overheid gaat nu zoeken naar een andere plek om het satellietstation te huisvesten. Die locatie is nu nog niet bekend.

Eind vorige week kwam al naar buiten dat het kabinet had besloten om 5g op de 3,5GHz-band toe te staan. De technische details over het gebruik van de frequenties zijn maandagochtend al naar buiten gekomen.

De veiling voor de 3,5GHz-band zal niet de eerste zijn. De eerste veiling voor 5g-frequenties vindt ergens in de komende anderhalf jaar plaats. Providers kunnen dan een vergunning kopen voor onder meer de 700MHz-band, die lang in gebruik is geweest voor tv-toepassingen en die vooral een goede dekking mogelijk maakt binnenshuis en in dunbevolkte gebieden. Die frequentie is niet goed bruikbaar voor de hoge snelheden die 5g ook zou moeten gaan bieden.