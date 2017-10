Onderzoekers werken aan 'zwevend' zendmastje voor hoge frequenties 5g-netwerken

Onderzoekers hebben een 'zwevende' kleine zendmast ontwikkeld die los kan zijn van het substraat. Daardoor zou de kleine zendmast een beter signaal moeten uitzenden of hoge frequenties boven 30GHz. Dat moet van pas komen bij 5g-netwerken.

Behalve een systeem om de array van zenders los te krijgen van het substraat, gebruiken de onderzoekers ook een lensstructuur om signalen te versterken, schrijft RFGlobalNet. Door het signaal op die twee manieren te versterken, moet de verbinding via netwerken met hoge frequenties, zogenoemde mmWave-verbindingen, sneller gaan en moet het netwerk efficiënter werken. De mmWave-techniek is in ontwikkeling om deel uit te maken van 5g.

Het substraat dat vastzit aan de array van zendertjes voor een mmWave-zendmast zorgt voor signaalverlies en door de zendmast te laten 'zweven' willen de onderzoekers dat signaalverlies opheffen. Volgens hun voorstel, waarmee ze 300.000 dollar aan onderzoeksgeld wonnen, willen ze de zenderarray bouwen op basis van een micro-elektromagnetisch systeem, terwijl ze 3d-geprinte diëlektriche lagen willen gebruiken als lens.

De subsidie voor het onderzoek loopt tot de zomer van 2020 en het lijkt erop dat hun techniek niet op tijd klaar zal zijn voor de eerste generatie van 5g-masten. Providers en netwerkleveranciers zijn nu bezig met de voorbereidingen van 5g. In veel gevallen gaat het daarbij om netwerken in lagere frequenties, maar binnen enkele jaren moeten ook de eerste 5g-netwerken op hoge mmWave-frequenties actief zijn.

Een mmWave-array in de traditionele setup, met substraat