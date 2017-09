Chinese overheid dwingt bitcoinbeurzen in Beijing te stoppen met handel

De Chinese overheid heeft alle in Peking gevestigde bitcoinbeurzen verplicht om te stoppen met de handel, en de beurzen moeten de handelaars op de hoogte te stellen van de handelsstop. Ook mogen de beurzen vanaf vrijdag geen nieuwe registraties meer opnemen.

Volgens Reuters, dat zich baseert op een bron binnen de Chinese overheid, is het bevel afkomstig van een afdeling in Beijing van een Chinese overheidsinstelling, die toeziet op het beperken van financiële risico's op het internet. In het bevel zouden de beurzen ook worden verplicht om alle gebruikersgegevens en handelsdata op dvd's op te slaan en naar de overheid te sturen, zo meldt Motherboard.

Twee grote beurzen, OKCoin en Huobi, hebben al laten weten te stoppen met de handel. Het is een stop die vooral Chinezen raakt; het verbod geldt voor het kopen van de cryptomunt met de Chinese muntheid, de yuan. Buitenlandse valuta zijn geen onderdeel van het verbod, en ook is het kopen van de ene cryptocurrency met de andere niet verboden.

Eerder maakte de beurs BTCChina, die in de top drie van grootste Chinese bitcoinbeurzen staat, bekend een handelsstop door te voeren vanaf 30 september. Gebruikers van de beurs kunnen al geen nieuwe accounts meer aanmaken. Het bedrijf noemde als reden 'de aankondiging' van Chinese autoriteiten van 4 september. Op die datum kondigde de Chinese Volksbank een verbod van initial coin tokens aan, maar werd nog niet van een verbod voor handelsplatformen gesproken.

Chinese accounts zorgen voor 23 procent van de totale bitcoinhandel. Het land is bovendien verantwoordelijk voor een groot deel van het minen van de cryptomunt. De Chinese overheid legt de handel in de valuta steeds verder aan banden. Sinds 7 september is de koers van bitcoin mede hierom met meer dan 20 procent afgenomen, maar de waarde ligt desondanks nog aanzienlijk hoger dan in bijvoorbeeld afgelopen juli.