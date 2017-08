SanDisk komt met microsd-kaart van 400GB voor 250 euro

Western Digital, het moederbedrijf van SanDisk, heeft een microsd-kaartje met een capaciteit van 400GB aangekondigd. Het nieuwe kaartje verschijnt in de bestaande SanDisk Ultra-serie en krijgt een adviesprijs van 250 euro.

Het geheugenkaartje is een toevoeging aan de bestaande lijn van SanDisk Ultra-microsd-kaartjes. De maximale capaciteit was tot nu toe 256GB. De fabrikant maakt niet bekend welk nandgeheugen er in het kleine kaartje zit en er worden ook geen specificaties opgegeven voor de specifieke 400GB-variant.

Net als de andere kaartjes in de serie wordt alleen 'tot' 100MB/s opgegeven als leessnelheid. Verder voldoet het kaartje aan de U1-standaard en dat wil zeggen dat een sequentiële schrijfsnelheid van minimaal 10MB/s is gegarandeerd. De daadwerkelijke schrijfsnelheid kan hoger zijn.

WD is de eerste fabrikant die een 400GB-kaartje op het microsd-formaat presenteert. Vorig jaar kwamen er verschillende kaartjes met een capaciteit van 256GB op de markt. Het nieuwe kaartje zou moeten werken in apparaten met ondersteuning voor microsdxc-kaartjes.